Amazon Prime Gaming Eylül Ayında Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

Amazon, Eylül ayında Prime abonelerine ücretsiz oyunlar sunacak. Bu ayın en dikkat çeken yapımı Football Manager 2023 oldu. Prime üyeleri ayrıca diğer oyun içi içerikleri de alabilecekler.

Amazon, Eylül ayında Prime abonelerine sunulacak ücretsiz oyunları duyurdu. Prime Gaming hizmeti sayesinde aboneler, kütüphanelerine farklı türlerde oyunları ekleyebilir. Bu ayın en dikkat çeken yapımı Football Manager 2023 oldu.

Amazon Prime Gaming ile Eylül'de FM 23 fırsatını kaçırmayın

Amazon, Prime Gaming kapsamında her ay belirli ücretsiz oyunlar ve ek paketler sunuyor. Bu ayki koleksiyonda ise yedi yapım birden yer alıyor. Ücretsiz oyunlar, 7 Eylül'de menajerlik simülatörü Football Manager 2023 ile başlayacak.

Prime üyeleri, 14 Eylül'de popüler strateji oyunu Ozymandias'ı ve sıra tabanlı RPG yapımı Absolute Tactics: Daughters of Mercy'yi kütüphanelerine ekleyebilir. Ayın ilerleyen günlerinde ise uzay macerası Dexter Stardust ve Shotgun King: The Final Checkmate sunulacak.

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28 Eylül itibarıyla bulmaca oyunu Unsolved Case ve simülasyon türündeki Hundred Days: Winemaking Simulator erişime açılacak. Bu yapımlarla birlikte Eylül'de 7 oyun ücretsiz dağıtılmış olacak.

7 Eylül

Football Manager 2023

14 Eylül

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 Eylül

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 Eylül

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition

Hundred Days: Winemaking Simulator

Bu yapımların yanı sıra Prime aboneleri, Eylül ayında PUBG: Battlegrounds, Fall Guys ve FIFA 23 için ücretsiz oyun içi içerikleri alacak.

Amazon Prime Türkiye fiyatı aylık 39 TL'den sunuluyor. Abonelik kapsamında Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerine erişebilirsiniz. Ayrıca e-ticaret için Prime avantajlarını kullanabilirsiniz.