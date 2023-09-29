Amazon Prime Gaming Ekim 2023 Oyunları Belli Oldu

Amazon, Prime abonelerine Ekim 2023'te ücretsiz olarak dağıtılacak oyunları duyurdu. Ghostwire: Tokyo gibi dikkat çekici oyunlar bulunuyor.

Amazon, kendi sunduğu Prime hizmetine abone olan kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlamaya devam ediyor. Son olarak önümüzdeki ay oyuncular için ücretsiz dağıtılacak oyunlar belli oldu. İşte Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları…

Amazon Prime Gaming – Ücretsiz dağıtılacak Ekim 2023 oyunları

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor. Hediye oyunlar ise Gaming servisi aracılığıyla dağıtılıyor.

Amazon Prime Gaming, oyunculara önümüzdeki ay toplamda 6 oyunu hediye edecek. Bu yapımlar arasında en dikkat çekeni ise aksiyon macera türündeki Ghostwire: Tokyo oldu. Oyunun fiyatı Steam'de 539 TL. Diğer oyunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

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Amazon Prime Gaming ile ücretsiz dağıtılacak oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunlarFiyatı (Steam)Tarih GRUNND25,00 TL5 EkimGhostwire: Tokyo539,00 TL5 EkimThe Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition282,98 TL12 EkimMonster Prom 2: Monster Camp125,00 TL12 EkimThe Textorcist149,00 TL19 EkimSuper Adventure Hand130,00 TL26 Ekim

Yukarıdaki listedeki tüm oyunları, belirtilen tarihten itibaren kalıcı şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Amazon Prime Gaming'in web sitesine ulaşın.

Adım 2: Hesabınız açık değilse, oturum açın.

Adım 3: Ana Sayfa üzerinden Haftalık Oyun sekmesine geçiş yapın.

Adım 4: Bu sayfada ücretsiz şekilde gözüken oyunları Talep Et butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Amazon Prime Gaming'in önümüzdeki ay ücretsiz dağıtacağı oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.