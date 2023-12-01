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Amazon Prime Gaming Aralık 2023 Ücretsiz Oyunları Açıklandı

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Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, kendi servisine abone olan oyunculara ücretsiz bir şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte Amazon Prime Gaming Aralık 2023 ücretsiz oyunları...

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, kendi servisine abone olan oyunculara ücretsiz bir şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Bunu her ay yapan firma, son olarak önümüzdeki ay verilecek oyunları açıkladı. İşte Amazon Prime Gaming Aralık 2023 ücretsiz oyunları…

Amazon Prime Gaming Aralık 2023 – Ücretsiz Oyunlar

Amazon, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Amazon Prime aboneleri, 7 Aralık tarihinden itibaren kütüphanelerine DEATHLOOP ve A Tiny Sticker Tale gibi popüler yapımların da dahil olduğu 7 adet oyunu ücretsiz bir şekilde ekleyebilecekler. Söz konusu bu yapımlara ve nasıl sahip olabileceğinize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformTarihDEATHLOOP Epic Games Store7 AralıkAkka ArrhAmazon Gaming App14 AralıkAgroundAmazon Gaming App14 AralıkSeaOrama: World of ShippingAmazon Gaming App14 AralıkKombineraEpic Games Store21 AralıkA Tiny Sticker TaleAmazon Gaming App28 AralıkAsteroids: RechargedEpic Games Store28 Aralık

Yukarıdaki oyunlara, karşılarındaki tarihlerde sahip olabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak Amazon Prime Gaming platformuna ulaşın.

2. Adım: Oturum açmadıysanız, Amazon hesabınız ile giriş yapın.

3. Adım: Ana sayfada yer alan menü üzerinden Oyunlar bölümüne geçiş yapın.

4. Adım: Oyunlar, tarihleri geldiğinde burada gösterilmeye başlanacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Amazon Prime abonelerine sunulacak oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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