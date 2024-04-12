Ortaya çıkan son sızıntılar, Amazon yönetiminin sesli asistan Alexa için uygulama yapan geliştiricilere ücret ödemeyi bırakacağını gösteriyor. Oldukça radikal olarak nitelendirilen bu kararın, şirketin asistana olan ilgiyi yeterli bulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Hatta bazıları yavaş yavaş Alexa'nın sonunun geldiğini bile iddia ediyor. Ayrıca cihaz için özel bir uygulama mağazası açmayı hedeflediği konuşulan Amazon'un, bu planını da süresiz olarak askıya aldığı söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Amazon, Alexa için uygulama yapmayı teşvik etmeyecek

Bunlara ek olarak, Alexa için özel uygulama tasarlayan geliştiricilere ödemeler yapan Alexa Developer Rewards Program projesinin de Haziran ayı itibariyle rafa kaldırılacağı belirtildi. Yaklaşık 10 yıl önce büyük umutlarla piyasaya sürülen sesli asistanın geleceği şu an için oldukça karanlık görünüyor.

Son dönemde cihaza olan ilginin gözle görülür oranda azaldığı söylenirken, Amazon yönetiminin bu konuda başka ne hamle yapabileceği merak konusu oldu. Şirketin yeni nesil yapay zeka özellikleriyle birlikte ürüne olan ilgiyi yeniden canlandırmasını bekleyenler de mevcut.

Geçtiğimiz yıl Alexa projesiyle ilgilenen bir ekibi işten çıkardığı da ortaya çıkan Amazon'un, buradan elde edilecek bütçe fazlasını başka alanlara kaydırmak istediği konuşuluyor. Bu haberler Alexa gibi sesli ev asistanlarının geleceğini büyük bir soru işareti haline getirmiş durumda. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Amazon'dan yapay zeka şirketine devasa yatırım!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Alexa'nın geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Amazon Alexa kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.