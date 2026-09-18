Amasya Merzifon'dan kalkan F-16'lar Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptı

Amasya Merzifon'dan kalkan F-16'lar Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçakları, Batı Karadeniz'de 'Karadeniz eğitim uçuşu' gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçakların uçuş görüntülerini paylaştı.
Amasya Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçakları, Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, pilotların kokpitine binerek pistten havalandırdığı savaşan şahinlerin katıldığı uçuş faaliyetinin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz eğitim uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı