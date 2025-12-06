'Allah' isimli kullanıcı ezan sesinin telifini aldı iddiası

Sosyal medyada son günlerde ilginç bir iddia dolaşıma girdi. Bazı kullanıcılar, YouTube'a yükledikleri videolarda arka planda ezan sesi duyulduğu için telif uyarısı aldıklarını ve telif hakkı sahibinin "Allah" ismini kullanan bir hesap olarak göründüğünü ileri sürdü. İddia kısa sürede geniş tartışma yarattı.

"ALLAH" İSİMLİ KULLANICI EZAN SESİNİN TELİFİNİ ALDI

Kullanıcıların aktardığına göre videolarda istemsiz şekilde yer alan ezan sesi, YouTube'un otomatik içerik tanıma sistemi tarafından bir müzik parçası veya telifli bir ses kaydı olarak algılanabiliyor. Bu durumun ardından platform, videoyu "telif ihlali" kapsamında işaretleyerek telif hakkı sahibinin adını bildiriyor. Yani size telif atıldığında "Allah size telif attı" şeklinde bildirim geliyor. Bazı kullanıcılar, telif sahibinin adının "Allah" olarak görünmesinin rahatsız edici ve tartışmalı bir durum olduğunu savunuyor.

EZAN SESİ GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI

İddialar, dijital platformlardaki otomatik telif sistemlerinin çalışma şekline yönelik eleştirileri de gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, günlük hayatın doğal bir parçası olan ezan sesinin telifli bir içerik gibi algılanmasının mantıksız olduğunu belirtirken, bu yaklaşımın gelecekte rüzgar uğultusu, yağmur sesi veya sokak gürültüsü gibi tamamen doğal ortamsal seslerin bile telif kapsamına alınabileceği endişesini dile getiriyor.

ÜNLÜ RAPÇİNİN ŞARKISI EZAN SESİYLE BAŞLIYOR

Geçmişte de benzer tartışmalar yaşanmış, "Block 3" adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın'ın "Kusura Bakma" adlı şarkısının ezan sesiyle başlaması sebebiyle dijital platformlarda eleştiriler gündeme gelmişti.