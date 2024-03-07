Alan Wake 2 için yeni sistem gereksinimleri açıklandı
Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından yayınlanan Alan Wake 2 için 1.0.16.1 sürümlü güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyunun minimum sistem gereksinimleri düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek şekilde düzenlendi. İşte yeni Alan Wake 2 sistem gereksinimleri...
Remedy Entertainment tarafından geliştirilip Epic Games'in yayıncısı olduğu Alan Wake 2 için 1.0.16.1 sürümlü güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyuncuların hoşuna gidecek bir değişiklik de yapıldı. Öyle ki oyunun minimum sistem gereksinimleri, daha da düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek şekilde düzenlendi. İşte yeni Alan Wake 2 sistem gereksinimleri…
Alan Wake 2 sistem gereksinimleri
2010 yılında çıkan ilk oyunun devamı niteliğindeki Alan Wake 2, bir psikolojik korku oyunu. Oynanış mekanikleriyle ve hikayesiyle oyuncular tarafından beğenilen yapım, ana karakter Alan Wake'in 13 yıldır dünyanın derinliklerinde tutsak olduğu bir hikayeyi takip ediyor.
Alan Wake 2'nin güncellenmiş minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda 1080p çözünürlükte 30 FPS oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı; Intel i5-7600K veya AMD eş değeri işlemci gerektiğini görüyoruz. Bununla beraber 90 GB SSD depolama ve Windows 10/11 (64-bit) işletim sistemi gereksinimi olduğunu da belirtmek gerekiyor.
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Yeni Alan Wake 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;
GereksinimMinimumTavsiye EdilenUltraIşın İzleme4K Işın İzlemeÇözünürlük: 1080p1440p2160p1080p2160pFPS: 3060603060GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5600 XTNVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600 XTNVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD Radeon RX 7800 XTNVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XTNVIDIA GeForce RTX 4080VRAM: 6 GB8 GB12 GB8 GB16 GBDLSS / FSR2: Kalite/DengeliPerformansKaliteKalitePerformansCPU: Intel i5-7600K veya AMD eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriRAM: 16 GB16 GB16 GB16 GB16 GBİşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Depolama: 90 GB SSD90 GB SSD90 GB SSD90 GB SSD90 GB SSD