Aksaray Bilim Festivali'nde Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünleri Tanıtılacak

Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK'ın ortaklığında düzenlenecek festivalde, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin tanıtılması amaçlanıyor. Festivalde ağırlıklı olarak yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sergileneceği, festivalin tüm yaş gruplarına hitap edeceği belirtildi.

Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK'ın ortaklığında 15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Bilim Merkezi toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, nitelik ve nicelik değerleri yüksek bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Festivalde ağırlıklı olarak yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sergileneceğini, festivalin tüm yaş gruplarına hitap edeceğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK'ın ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Aksaray Bilim Festivali, Aksaray Bilim Merkezi yanında 20 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda vatandaşlarımıza yerli ve milli sanayi teknolojilerinin tanıtılmasını amaçlıyoruz. Geçen yıla kıyasla daha güçlü yürütücülerle katılım oranı yüksek bir festival planlıyoruz. Geçen yıl 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivalimize bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımını bekliyoruz. Festivalde 200'den fazla etkinlik çadırı yer alacak. Etkinlikler kapsamında bir ilk olarak proje ve girişim yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışmalar çerçevesinde gençlerin hem eğleneceği hem de öğreneceği bir festival olacak. Gençlerin festivalden ayrılırken bilim ve teknolojiye ilgilerinin artacağını umut ediyoruz. Çünkü bu organizasyon eğitici ve kazanımları yüksek değerlere sahip. Etkinliklerin açılışında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 'Çelik Kanatlar' ekibi, kapanışında ise SOLOTÜRK ekibi sahne alacak. Festivalin ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Türkiye'nin bilim ve teknoloji üreten firmalarını festivalde buluşturacaklarını aktaran Dinçer, genç nesillerin bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini de artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.