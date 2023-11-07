Akıllı Telefon Markalarının Yazılım Desteği Süreleri Belli Oldu

Akıllı telefon pazarında bulunan çeşitli markalar birbirleriyle rekabet içerisinde. Xiaomi, Huawei, Apple ve Vivo gibi önde gelen markalar, pazar paylarını artırmak için sürekli olarak çeşitli satış stratejileri deniyor. Bu stratejiler arasında yazılım desteğinin sağlanması da oldukça önemli bir yer tutuyor.

Günümüzde bir akıllı telefon satın alırken yazılım desteğinin ne kadar süreceğini bilmek tüketiciler için önemli bir kriter haline geldi. Bu doğrultuda markalar arasında en uzun süre boyunca yazılım desteği sunma yarışı sürüyor. Peki akıllı telefon üreticileri ne kadar süre boyunca güncelleme veriyor? İşte liste…

En uzun süre güncelleme veren akıllı telefon markaları

Mobil cihazlar için yazılım desteği bir hayli önem arz ediyor. Sürekli olarak ilerleyen teknoloji ile birlikte kötü niyetli yazılımlar da gelişmekte ve bu nedenle yazılım güncellemeleri güvenlik açıklarını kapatmada kritik bir rol oynuyor. Tabii güncellemeler yalnızca bundan ibaret değil.

Yazılım güncellemeleri, akıllı telefonlara yenilenmiş veya geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü, yeni özellikler ve önemli iyileştirmeler getirerek cihazın performansını da artırır. Sonuç olarak yazılım desteği, telefonu uzun yıllarca kullanabilmek için önemli faktörlerden birisi. Güncellemelerin önemini anladığımıza göre en uzun süre yazılım desteği sunan markalara geçelim.

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Akıllı telefonları için en uzun süre güncelleme veren markalar sıralamasının birinci sırasında Google bulunuyor. ABD'li teknoloji devi, 7 yıl boyunca destek sağlıyor. Şirket, bu süreyi geçtiğimiz aylarda tanıttığı Pixel 8 serisi ile artırma kararı aldı. Bunun yeni tanıtacağı modeller için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise Huawei ve Apple bizleri karşılıyor. Birbirleriyle büyük bir rekabet halinde olan iki dev marka, kullanıcılara 6 yıl boyunca güncelleme vaadi veriyor. Akabinde bu iki şirketi 5 yıl ile Fairphone takip ediyor.

Samsung, OnePlus ve Xiaomi ise 4 yıl boyunca güncelleme sözü veriyorken, bu süre Motorola ve Nothing'de 3 yıl. Sony ve son yıllarda telefon pazarında bir hayli yükseliş gösteren Vivo ise 2 yıl yazılım desteği sunuyor.

Akıllı telefonları için en uzun güncelleme süresi vadeden markalar şu şekilde sıralandı;

MarkaYazılım Desteği Süresi Google7 yılHuawei6 yılApple6 yılFairphone5 yılOnePlus4 yılXiaomi4 yılMotorola3 yılNothing3 yılSony2 yılVivo2 yıl

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