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Akdeniz'de Balıkçılığın Su Tüketimi Hesaplanacak

Akdeniz'de Balıkçılığın Su Tüketimi Hesaplanacak
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AB ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Wantofish' projesi, Akdeniz'deki balıkçılık faaliyetlerinin su tüketimini hesaplayacak. Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlker Aydın, projenin sürdürülebilir balıkçılık için önemli olduğunu vurguladı.

AB ve Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen, 5 ülkeden üniversitelerin ortağı olduğu "Wantofish" projesi kapsamında, Akdeniz'de balıkçılık faaliyetleri sırasında tüketilen su miktarları hesaplanacak.

Projenin Türkiye yürütücüsü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın, yaptığı açıklamada, projenin tüm Akdeniz Havzası'nda, İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'la yürütüleceğini belirtti.

Aydın, balıkların ve balıkçılığın sürdürülebilirliği için su ayak izinin farkına varılmasının önem taşıdığını dile getirerek "Wantofish projesinde soframıza gelen su ürünlerinin avlama, yetiştiricilik ve işleme sektöründeki tükettikleri su miktarları ülkemiz ve Avrupa denizleri için ilk kez hesaplanacak. Ticari balıkçı teknelerinin, balık çiftliklerinin ve su ürünleri işleme tesislerinin üretim süreçlerindeki su tüketimlerini araştırarak öğrenip buna göre algoritmalarla hesaplayacağız." ifadelerini kullandı.

Proje sonucunda, yüksek öğretim için AB akreditasyonuna sahip dijital eğitim müfredatı geliştirileceğini aktaran Aydın, müfredatının içeriğinde Akdeniz'deki balıkçılık üretimi, bu üretim sürecinde kullanılan su miktarları, bunların hesaplanmasına ait eğitimler, bu üretimlerde uygulanabilecek su tasarrufu yöntemleri ile su israfını engellemek ve bu tasarruf yöntemlerinin halk ve endüstriyel olarak öğretilmesi konularının yer alacağını kaydetti.

Aydın, aralık ayında başlayacak projenin 2 yıl süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Teknoloji

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