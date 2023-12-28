AirPods'unuzu Mac bilgisayarınıza nasıl bağlarsınız? Apple ürünleri çok basit ve minimal arayüzleriyle biliniyor. Yeni başlayanlar için bile kurulum yapması ve öğrenmesi kolaydır. AirPods'lar ise Apple'ın en popüler kulaklıklarıdır. Bu cihazları da iPhone, iPad, Mac gibi herhangi bir Apple cihazına sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. İşte AirPods'unuzu Mac'e bağlamanın yolları!

AirPods'unuzu Mac'e bağlamak için yapılması gerekenler!

Apple cihazlarıyla ilgili önemli noktalardan birisi de hepsinin iCloud ile bağlantılı olmasıdır. AirPods'unuzu iCloud hesabınızda oturum açmış bir iPhone ile bağladıysanız AirPods'unuz Mac'e otomatik olarak bağlanacaktır. Bunun için sadece aynı Apple kimliğiyle iCloud'a giriş yaptığınızdan emin olmanız yeterlidir.

Kontrol etmek için AirPods'u kulaklarınıza yerleştirin. Apple Menüsü >Sistem Ayarları'nı seçin. Ardından kenar çubuğunda Bluetooth'u tıklayın. Mac'inizin menüsünden ses yüksekliği menüsüne gidin. AirPods'unuzu Mac bilgisayarınızın listesinde göreceksiniz.

AirPods otomatik olarak bağlanmazsa ne yapmak gerek?

AirPods'unuz listede görünmüyorsa ve otomatik olarak eşleşmiyorsa sorunu çözmek zor değildir.

AirPods'unuzun ve kutusunun tamamen şarj olduğundan emin olun. Şarjı zayıfsa bağlantıda sorun yaşayabilirsiniz.

Mac'inizi Bluetooth ayarlarına gidin. Bunu menü çubuğundan Bluetooth menüsüne tıklayarak ulaşabilirsiniz. Apple Menüsü>Sistem Tercihleri>Bluetooth'u tıklayın.

Bluetooth'unuzun açık olduğunu ve uçak modunun kapalı olduğunu doğrulayın.

AirPods'u şarj kutusunun içine yerleştirin. Kutunun kapağını kapatıp açın.(Bazen sıfırlamak yardımcı olacaktır.)

Beyaz ışık yanıp sönene kadar kutunun arkasındaki düğmeye basılı tutun.

Mac'inizdeki Bluetooth ayarlarına gidin. Cihazlar listesinden AirPods'unuzu tarayın.

AirPods'unuzu Mac bilgisayarınızda görünce "Bağlan" tuşuna basın.

Böylece müziklerinizi veya medyalarınızı Mac veya iPhone'unuzdan kulaklığınızı değiştirmeden sorunsuz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

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Cihazlar hala bağlanmıyorsa ne yapmak gerekir?

Ses, AirPods yerine hala Mac hoparlörlerinizden geliyorsa ses çıkış aygıtı olarak AirPods'unuzun seçili olduğundan emin olun. Menü çubuğundaki Bluetooth veya Ses Seviyesi menüsüne gidin. "Ses" üzerindeki ok işaretine tıklayın ve AirPods'larınızı seçin.

Bunun dışında hala sorun devam ediyorsa kulaklığınızı en yakın teknik servise götürmeniz gerekebilir. Ayrıca garanti kapsamında ise garantiye vermeyi de ilk seçeneğiniz olarak düşünmeniz gerekir. Son olarak piyasada birçok AirPods benzeri ürün satılmaktadır. Bu cihazlar fiyat olarak uygun görünse de herhangi bir arıza durumunda çözüm bulmanız oldukça zor olacaktır. Bu ürünlere sahipseniz, cihazınızı MacBook'a bağlama imkanınız da olmayacaktır.