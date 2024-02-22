Adobe Acrobat Yapay Zeka Güncellemesi Alıyor

Popüler uygulama Adobe Acrobat, beklemedik bir hamle ile yapay zeka güncellemesi alacak. Bu güncelleme sayesinde yeni nesil bir sohbet asistanına sahip olacak uygulama, özet çıkarmadan soru cevaplamaya kadar birçok karmaşık işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

PDF'nin halen önemli rol oynadığı kurumsal ve akademik dünya için, bu yeniliğin oldukça şeyi değiştirebileceği öngörülüyor. Adobe tarafından, günümüzde 3 trilyon adetten fazla PDF formatında dosyanın dolaşımda olduğu iddia edildi. İşte önemli detaylar…

Adobe Acrobat, yapay zeka kabiliyetleri kazanıyor!

Adobe Acrobat ve Reader uygulamalarındaki tüm süreçleri kapsayacak olan yapay zeka asistanı, okunan eserlerdeki kaynakları doğrulayarak intihal vakalarını da azaltmayı hedefliyor. Ayrıca bu asistanın hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda kullanıcı verilerini izinsiz şekilde kullanmayacağı da bizzat şirket yönetimi tarafından taahhüt ediliyor. Ancak bu konuda ne kadar samimi olduklarını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Adobe, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve daha birçok yapay zeka temelli özellik getirmeye devam edeceklerini söyledi. Ücretli Acrobat aboneleri güncellemenin beta sürümünü şu an test edebilse de, ücretsiz kullanıcılar henüz buna erişemedi. Güncelleme son haline geldiğinde ise, bazı özelliklerin sadece ücretli üyeler için sunulacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Adobe kolları sıvadı! Apple Vision Pro ile neler sunacak?

Bu durum ilk etapta biraz hoşnutsuzluk yaratsa da, yapay zeka geliştirme maliyetlerini düşündüğümüzde gayet normal karşılanabilir. Fakat fiyatlama konusunda herhangi bir resmi bilgi verilmiş değil. Dolayısıyla Türkiye'deki kullanıcıların bu özelliklere erişmek için ne kadar ek ücret ödemek zorunda kalacağını henüz bilmiyoruz. Günün sonunda, bu yapay zeka yeniliğinin kullanıcılara gerçekten yarar sağlamasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Adobe'un uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.