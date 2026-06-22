Haberler

Yangında ilk kez kullanılan yenilikçi dron sistemi başarıyla test edildi

Yangında ilk kez kullanılan yenilikçi dron sistemi başarıyla test edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki yangında yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını, sistemin zorlu arazide müdahaleyi kolaylaştırdığını ve personel güvenliğini artırdığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'da meydana gelen yangında yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını duyurdu.

OGM, resmi sosyal medya hesabından Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen yangında, yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını açıkladı. Müdürlük, özellikle henüz büyüme evresine geçmemiş, başlangıç aşamasındaki yangınlarda müdahaleyi kolaylaştıracak bu sistemin; zorlu arazi şartlarında kara ekiplerine destek sağlayacağını, ulaşılması güç noktalara kısa sürede erişebileceğini bildirdi.

Aynı zamanda yenilikçi dron sisteminin; yangının ilerleme istikametinde köpük ve retardant uygulanarak yayılımın yavaşlatılabileceği, müdahale kapasitesini ve personel güvenliğini de önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Öte yandan Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; teknolojik yetkinliklerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği, Yeşil Vatan savunmasında inovatif çözümlerle ormanların korunmaya devam edileceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...
Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Evini taşıyan nakliyecilerle video çekti, görüntü tartışma yarattı
Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına baskın! Kadınlara tuzak kurdular
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Bizim maçın tek kazananı oldu!

Balıkçı barınağında gezerken denize düşüp boğuldu

Esrarengiz ölüm! Balıkçı barınağına gezmeye gitti geri dönemedi
Ceset sandılar, cansız manken çıktı

Ceset ihbarını alan kurbağa adam suya indi, gözlerine inanamadı
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi