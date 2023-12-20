Adana'da Yeni Apple Premium Mağazası Açıldı

Adana Optimum AVM'de açılan Gürgençler Apple Premium Mağazası, heyecan verici bir açılışla karşımıza çıktı. Açılışta birbirinden özel kampanyalarla MacBook Pro'yu 30.000 TL ucuza aldık. Mağazada ayrıca diğer Apple ürünleri için de özel indirimler sunuldu.

Adana'nın yeni Apple adresi olan Gürgençler Apple Premium Mağazası, heyecan verici bir açılışla karşınızda. 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11: 00'de Adana Optimum AVM'de açılan mağaza, birbirinden özel kampanyalara sahne oldu. 30.000 TL ucuza MacBook Pro aldık!

30.000 TL ucuza MacBook Pro aldık! – Bu nasıl indirim?

Açılışa özel olarak sunulan sınırlı sayıdaki ürünlerde muhteşem fiyatlar ve özel indirimler sunuldu. Mac, iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch ve diğer pek çok Apple ürünü, özel kampanyalarla bu açılışta oldukça ilgi gördü.

ÜrünlerFiyat (TL)Stok sayısıİndirim oranı AirPods Pro 2. Nesil5999100yüzde 31iPhone 12 64 GB2599950yüzde 17MacBook Air 13 M1 256 GB22999100yüzde 34MacBook Air 13 M2 256 GB31999100yüzde 28MacBook Air 15 M2 256 GB39999100yüzde 24MacBook Pro 13 M2 256 GB3499950yüzde 26MacBook Pro 16 M2 Pro 512 GB5999950yüzde 33iPad 10. Nesil 64 GB1399950yüzde 22Apple Watch SE 2 40 mm GPS789950yüzde 23Apple Watch SE 2 44 mm GPS889950yüzde 21

Ayrıca, açılış etkinliğinde sürpriz hediyeler, etkinlikler ve daha pek çok özel aktiviteye de yer verildi. Gürgençler Apple Premium Mağazası, Adana'nın teknoloji tutkunları için yeni buluşma noktası oldu.

Bu mağaza, Apple ürünlerinin geniş yelpazesini sunmanın yanı sıra, özel olarak düzenlenen etkinliklerle de dikkat çekecek. Yüksek kaliteli ürünlerin özel fiyatlarla sunulduğu açılış, sadece ürün alışverişi için değil, aynı zamanda Apple dünyasına dair yeni bir deneyim yaşamak isteyenler için de bir fırsat sunuyor. Adana'nın teknoloji alanındaki bu yeni adresi, kullanıcılarına sadece ürünlerle değil, aynı zamanda bilgi ve deneyimle dolu bir atmosfer sunmayı hedefliyor gibi görünüyor.