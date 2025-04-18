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Adana'da SpaceX'in Uyduları Gökyüzünde İlgi Çekti

Adana'da SpaceX'in Uyduları Gökyüzünde İlgi Çekti
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Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gökyüzünde sıradışı bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar, uyduların geçişini büyük bir ilgiyle izledi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gökyüzü semalarında görüntülendi. Bir dizi sıralı ışıkla, geçiş yapan uydular görüntülendi.

Ceyhan'da şehir merkezinde ve kırsal bölgelerinde vatandaşlar, gökyüzünde SpaceX'e ait uyduları net bir şekilde görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda zaman, zaman gökyüzünde gözlenen uyduların bugün gökyüzünde oluşturduğu manzara Adana'nın ilçelerinde dikkat çekti. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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