Activision'ın önümüzdeki yıllarda Call of Duty serisi için iddialı planları bulunuyor. Şirket Başkanı Rob Kostich tarafından yapılan son açıklamalar, Activision'ın 2027 yılına kadar çıkacak Call of Duty oyunları için geliştirmelerin tamamlandığını ortaya koydu.

Activision, 2027'ye kadar çıkacak Call of Duty oyunları için hazırlıklarını tamamladı

Activision'ın önümüzdeki yıllarda Call of Duty serisi için iddialı planları bulunuyor. Şirket Başkanı Rob Kostich tarafından yapılan son açıklamalar, Activision'ın 2027 yılına kadar çıkacak Call of Duty oyunları için geliştirmelerin tamamlandığını ortaya koydu.

Activisin Başkanı: 2027'ye kadar çıkacak Call of Duty oyunları hazır

Activision stüdyolarında Call of Duty serisi için çalışan 3 binden fazla geliştirici bulunuyor. Başkan Rob Kostich ise sevilen aksiyon serisinin "sürekli olarak planlama aşamasında" olduğunu ifade etti. Ayrıca oyun planlarını önümüzdeki on yılın sonuna kadar hazırda tuttuklarını belirtti.

Savaş ortamı seçimleri sorulduğunda ise Kostich, ortamın belirlenmesinde silahların kilit rol oynadığını ifade etti. Gerçekçiliği koruma ihtiyacı nedeniyle 2. Dünya Savaşı gibi alanların daha az esnekliğe sahip olduğunu aktardı.

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Daha modern ve geleceğe yönelik ortamlar yeni ve deneysel silahların da önünü açıyor. Black Ops gibi seriler ise gizli olaylara odaklanarak daha fazla özgürlük sağlıyor.

Activision'dan gelen bu açıklama sonrasında, beş yıl içerisinde Modern Warfare ve Black Ops serilerine yönelik yeni yapımların geleceğini söylemek mümkün. Serinin bir sonraki oyunu olacak Modern Warfare 3'ün Kasım ayında piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

Modern Warfare 3, bazı görevlerinde açık savaş görevlerini içerecek. Ayrıca 2009'da yayınlanan Modern Warfare 2'deki 16 haritanın tamamına sahip olacak. Bu da şirketin eski oyuncularını yakalamak istediğini gösteriyor.

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