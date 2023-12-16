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Acer Swift Go 14: Yüksek Çözünürlüklü Ekranı ve Güçlü İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor

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Acer, Intel Core Ultra işlemcili yeni dizüstü bilgisayar modeli Acer Swift Go 14'ü tanıttı. Yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkat çeken Swift Go 14, yapay zeka desteği ile teknolojiye ayak uyduruyor. İşte Acer Swift Go 14 dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı.

Acer, Intel Core Ultra işlemcili yeni dizüstü bilgisayar modeli Acer Swift Go 14'ü tanıttı. Yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkat çeken Swift Go 14, yapay zeka desteği ile teknolojiye ayak uyduruyor. İşte Acer Swift Go 14 dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı.

Acer, Swift Go 14 dizüstü bilgisayarı 1199 Euro fiyatla satacak!

Acer bugün yeni dizüstü bilgisayarı Swift Go 14'ü tanıttı. Swift Go 14'ü hem ofis hem günlük kullanım için geliştiren Acer, ürünün fiyatını 1199 Euro olarak açıkladı. Peki Swift Go 14 ne gibi özelliklerle geliyor? Gelin bakalım.

Acer'in yeni dizüstü bilgisayarı Swift Go 14 isminden de anlaşılacağı üzere 14 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu OLED ekranda 2,8K çözünürlük sunan bilgisayar, aynı zamanda 90Hz yenileme hızına, DCI-P3 renk gamının tamamına ve VESA Display HDR True Black 500 sertifikasına sahip.

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Gücünü Intel Core Ultra 7 155H işlemcisinden alan Swift Go 14, Intel AI Boost ve Intel Arc GPU ile oyun ve içerik oluşturma için yeterli performans sunuyor. Hızlı şarj ile kısa sürede tam şarja ulaşan cihaz, 12,5 saat pil ömrü vaat ediyor. Bununla birlikte Intel Unison ile Android ve iOS cihazlarla kusursuz entegrasyon sağlayan Swift Go 14, yapay zeka destekli Acer AlterView ile 2D görüntüleri animasyonlu 3D duvar kağıtlarına dönüştürebiliyor.

Alüminyum kasa tasarımı ile gelen Swift Go 14, toplam 1,32 kilogram ağırlığında. Kalınlık ise 14,9 mm olarak ölçülmüş. Ek olarak cihaz USB Type-C, HDMI 2.1 ve microSD kart bağlantı noktalarını üzerinde taşıyor.

Acer Swift Go 14 özellikleri!

ÖzellikDeğerİşlemciIntel Core Ultra 7 155HEkran14 inç, OLED, 2,8K, 90Hz, HDR True Black 500Pil Ömrü12,5 saatAğırlık1,32 kilogramİncelik14,9 mmBağlantı NoktalarıUSB Type-C, HDMI 2.1, microSD Kart YuvasıMalzemeAlüminyum Kasa (Geri dönüştürülmüş plastik dokunmatik yüzey)Fiyat1199 Euro

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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