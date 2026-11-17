BRÜKSEL, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dünyanın önde gelen korsanla mücadele koalisyonu Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), korsan yayınla mücadele kapsamında yürütülen eşgüdümlü operasyon ve site işletmecileriyle varılan uzlaşma anlaşmasının ardından, Türkiye'nin en tanınmış yasa dışı yayın hizmetlerinden biri olan Dizigom'un kapatıldığını bugün duyurdu.

Dizigom, faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemde Türkiye'nin en büyük korsan yayın siteleri arasında yer alıyor, ayda yaklaşık 21 milyon ziyaret alıyor ve telif hakkıyla korunan film ve televizyon içeriklerine yetkisiz erişim sağlıyordu.

INTERPOL ile koordinasyon içinde yürütülen, caydırıcı adli kararları ve Türkiye’deki soruşturma ve dava süreçlerinin özenle takibini de kapsayan uzun soluklu çalışmaların ardından ACE,hizmetin kalıcı olarak kapatılmasını ve bağlantılı 16 alan adının koalisyona devredilmesini sağlamak üzere işletmecilerle bir uzlaşma anlaşmasına vardı.

“Dizigom'un kapatılması, çalıntı yaratıcı içeriklerden kazanç sağlayan yasa dışı işletmeleri sekteye uğratma yolunda atılmış bir başka önemli adımdır,” dedi Motion Picture Association'ın İcra Başkan Yardımcısı ve İçerik Koruma Direktörü Larissa Knapp.

“Bu operasyonlar tek bir internet sitesiyle sınırlı kalmıyor; soruşturmalarımız da öyle olamaz. Korsan yayın hizmetlerinin arkasındaki kişileri ve altyapıyı tespit ederek, bu hizmetlerin faaliyet göstermesine ve yeniden ortaya çıkmasına olanak tanıyan ağları sekteye uğratabiliriz. Bu dosya, Türk makamlarıyla kurduğumuz iş birliğinin ve işletmecileri hesap verebilir kılmak için gereken sürekli soruşturma çalışmalarının değerini ortaya koyuyor.”

ACE, Dizigom hakkındaki soruşturmasına 2023 yılında başladı. Bu süreçte işletmecileri ve varlıklarını belirlemek, hizmetin altyapısını izini sürerek ortaya çıkarmak ve yaptırım çalışmalarını destekleyecek kanıtları oluşturmak amacıyla Türk kolluk kuvvetleri ve savcılarla yakın iş birliği içinde çalıştı. Dizigom dosyası, ACE'nin Türkiye'deki ilk cezai başvurusuydu. Bu dosya, Türk polisi ve savcılarıyla iş birliği içinde ülkede daha sonra yürütülen 10'dan fazla ACE soruşturmasını destekleyen yaptırım ilişkilerinin ve hukuki uzmanlığın oluşmasına katkı sağladı.

Dizigom'un eski alan adları artık ziyaretçileri, korsanlığın zararları hakkında bilgi edinebilecekleri ve eğlence içeriklerine yasal yollardan erişebilecekleri kaynakları bulabilecekleri ACE internet sitesine yönlendiriyor.

Bu operasyon, ACE'nin kalıcı sonuç elde etmeye yönelik daha kapsamlı yaklaşımını yansıtıyor: sürekli soruşturma, yerel makamlarla yakın iş birliği ve hem korsan yayın işletmecilerine hem de hizmetlerini destekleyen altyapıya karşı eşgüdümlü adımlar.