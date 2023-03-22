ABD'li komutan tarih verdi: Robot askerler gerçek oluyor!

ABD Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre robot askerler 15 yıla kadar orduda görev alacak. İşte detaylar.

Robotik teknolojiler hızla gelişmeye devam ederken, askeri alanlardaki kullanımı da merak konusu haline geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'e göre dünya, "savaşın karakterinde" temel bir değişim yaşıyor.

15 yıl içinde ordularda robot asker olacak

ABD Genelkurmay Başkanı, ordularda robot asker kullanımına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Askeri alandaki değişimin teknoloji tarafından yönlendirildiğini söyleyen general; robotların ordularda, donanmalarda ve hava kuvvetlerinde daha fazla kullanılacağını tahmin ediyor.

Milley'in açıklamasına göre savaşın doğası, insan dinamiklerine ve ülke içi ilişkiler ile ilgili bir durum. Ancak savaşın karakteri taktikler, silahlar, teknolojiler, organizasyonlar ve yönetim gibi öğeleri kapsıyor. Bu yüzden savaşın karakteri de her geçen gün değişiyor.

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Son yıllarda hassas mühimmatlarla hedef belirleme yeteneği, orduların saldırı şeklini değiştirdi. Aynı zamanda modern teknolojiyle ilişkili saha tarama yetenekleri önemli bir rol oynadı. Milley özellikle robotların potansiyeline vurgu yaparak mürettebatsız gemiler ve tanklarla deney yaptıklarıın kaydetti.

ABD Genelkurmay Başkanı önümüzdeki 15 yıl içinde orduların, donanmaların ve hava kuvvetlerinin önemli bölümlerinin robotik olacağına inanıyor. "Savaşın karakteri sık sık değişir. Bu teknolojilerin tümü aynı anda birleşiyor ve hepsi önümüzdeki 10 veya 15 yıl içinde meyvelerini verecek" dedi.

ABD ordusunda dronlar gibi bazı robotik ve insansız sistemler halihazırda mevcut. Örneğin, ABD ordusu ve ortak üreticiler, robotik kara savaş araçlarını araştırıyor. ABD Donanma yetkilileri ise savaş gemilerinin yakında otonom ve diğer uçaklarla birlikte konuşlandırılabileceğini düşünüyor.

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