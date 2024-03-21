Huawei'nin 2019'da ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından 5G teknolojilerini kullanması büyük ölçüde yasaklandı. Şirket bu yüzden uzun bir süre amiral gemisi modellerinde 4G bağlantısına yer verdi. Ancak bu geçen haftalarda değişmeye başladı, zira şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Akıllı telefonlarda kullanılan 5G destekli Kirin 9000S yonga seti ABD'yi adeta şok ederken, son gelen raporlar Çinli üreticiye yeni yaptırımlar geleceğini ortaya koyuyor.

ABD, Huawei bağlantılı 4 çip üreticisini daha yasaklamayı planlıyor

Bloomberg'in haberine göre ABD, aralarında Qingdao Sien, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology ve ChangXin Memory Technologies'in (CXMT) bulunduğu dört Çinli çip üreticisini kara listeye alma kararı aldı.

Söz konusu firmaların bir noktada Huawei ile bağlantılı olduğu ifade edilirken, kara listeye Huawei'ye Kirin 9000s işlemcisinde olduğu gibi ABD yasaklarını delmesinde yardımcı olduğu düşünülen iki çip üreticisinin daha eklenmesi bekleniyor.

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Tabii, ABD'nin son kararlarıyla birlikte Huawei'nin işi bir kez daha zorlaşacak. Bu da Çinli üreticinin 5G'li akıllı telefonlar çıkarmaya devam etmesinde ve en önemlisi Çin'in işlemci mimarisindeki gelişiminde ciddi bir engel olabilir. Son olarak geçen yıl tanıtılan 5G'li Mate 60'ın teknik özellikleri şöyle;

İşlemci Kirin 9000sGPU BilinmiyorRAM Belleği 12GBDepolama 256GB/ 512 GB/ 1TBBatarya 5.000 mAh 88W kablolu ve 50W kablosuz şarjEkran 6,82 inç LTPO OLED, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızıÖn Kamera 13 MPArka Kamera 50 MP ana + 12 MP Ultra geniş açılı kamera + 48 MPİşletim Sistemi HarmonyOS 4.0

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