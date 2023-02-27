ABD'den Kızılelma'ya rakip! İnsansız savaş uçakları yolda

Hava üstünlüğü savaşlarda büyük bir avantaj sağlıyor. F-16 gibi uzun süredir kullanılan savaş uçakları ise bu konuda birçok ülke tarafından sıkça kullanılıyor. Savaş durumunda uçak teknolojileri kadar, pilotların özellikleri de oldukça önemli. Diğer yandan ise savaş pilotları hayatlarını riske atarak bu görevleri üstleniyor.

Savaş uçaklarını artık yapay zeka yönetecek!

Son dönemde insansız hava araçlarının kullanımının giderek artması ile birlikte artık savaş uçaklarında da bu yönde çalışmalar hızlanmış durumda. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma prototipi geçtiğimiz dönemde ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. İnsansız savaş uçağına cevap ABD'den geldi.

ABD ordusunun önde gelen araştırma ve geliştirme kolu olan ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından geliştirilen yapay zeka (AI) teknolojisine sahip F-16 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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DARPA, son üç yıldır Air Combat Evolution (ACE) programı aracılığıyla savaş uçakları için yapay zeka algoritmaları geliştiriyor. Program, bu yapay zeka programlarını geliştirmek için yaptığı testlerde çok amaçlı bir uçak olan F-16 Fighting Falcon'u kullanıyor.

Yapay zeka programları şimdiye kadar yalnızca F-16'ları simülasyonlarda kullanıyordu. Ancak bu hafta DARPA, ACE programı çerçevesinde ilk defa bir F-16 Figthtin Falcon uçağının yapay zeka tarafından havalandırıldığını açıkladı.

Aralık ayında ACE pilot programları, değişken uçuş simülatörü olarak bilinen özel olarak geliştirilen bir F-16 test uçağına yüklenmişti. ACE Programı daha sonra yapay zeka güdümlü bu F-16 modelini California, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu'nda birkaç gün boyunca birden fazla uçuşta kullandı.

Yapay zeka teknolojisi yakın gelecekte savaş pilotlarının görevini üstlenebilir. ACE programı, daha önce yapılan simülasyonlarda it dalaşı esnasında oldukça başarılı olduğunu geçtiğimiz yıllarda kanıtlamıştı. Ağustos 2020'de, yapay zeka programlarının birbiriyle yarıştığı ve kazananın bir uçuş simülatöründe deneyimli bir insan F-16 pilotuna karşı kafa kafaya mücadele ettiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Heron Systems tarafından geliştirilen bir yapay zeka programı, insan pilotu 5-0 yenmeyi başarmıştı.

İnsansız savaş teknolojileri yakın gelecekte çok daha fazla kullanılacak gibi görünüyor. Peki siz insansız savaş teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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