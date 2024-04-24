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ABD Başkanı Joe Biden, TikTok için yasa tasarısına imza attı

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Son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile TikTok'un arası pek iyi değil. Bunun nedeni ise uygulamanın ülkede yasaklanmasının istenmesi. Teknoloji dünyasında bir hayli tartışılan bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki ABD Başkanı Joe Biden, popüler sosyal medya platformu için hazırlanan yasa tasarısına imza attı. Buna göre TikTok, ABD'de resmen yasaklanıyor.

Son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile TikTok'un arası pek iyi değil. Bunun nedeni ise uygulamanın ülkede yasaklanmasının istenmesi. Teknoloji dünyasında bir hayli tartışılan bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki ABD Başkanı Joe Biden, popüler sosyal medya platformu için hazırlanan yasa tasarısına imza attı. Buna göre TikTok, ABD'de resmen yasaklanıyor.

TikTok ABD'de yasaklanıyor!

ABD, Çin merkezli ByteDance'a ait olan TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair bir endişe duyuyor. Bu nedenle ilk olarak Temsilciler Meclisi, uygulamanın yasaklanmasına yönelik bir oylama yapmış ve bu oylamada "evet" oyu verenler çoğunlukta olduğu için yasa tasarısı, ilk aşamadan geçmişti.

Akabinde yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin diğer kanadı olan Senato'ya gitti. Temsilciler Meclisi ile birlikte iki yasama organından biri olan Senato da bu yasa tasarısını geçtiğimiz saatlerde kabul etti.

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Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan sonra son kararın verilmesi üzerine Başkan Joe Biden'a sunuldu. Geçtiğimiz dakikalarda ise Biden'ın imza attığı açıklandı. Tabii bu şaşkınlıkla karşılanmadı çünkü zaten daha önceki açıklamalarında yasa tasarısı masasına geldiğinde imza atacağını belirtiyordu.

Şimdi ne olacak?

Biden'ın imzaladığı yasa tasarısına göre ByteDance, TikTok'un yasaklanmasını istemiyorsa uygulamayı ABD merkezli bir şirkete satması gerekiyor. Bunun için şirkete 9 aylık bir süre tanındı. Çinli firmanın nasıl bir atım atacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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