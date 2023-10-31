Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 9. Kamu Bilişim Zirvesi, yapay zeka ve kamuda dijital dönüşüm konularını ele aldı. Etkinlikte, dijitalin yüzyılı, kamuda tedarik yöntemleri, akıllı siber istihbarat ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka ve Türkiye'de veri odaklı dijital dönüşüm konuları masaya yatırıldı.

Kamu Bilişim Derneğinin düzenlediği, yapay zeka ve kamuda dijital dönüşümle ilgili en güncel konuların ele alındığı 9. Kamu Bilişim Zirvesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

Kamuda dijital dönüşüm, yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri konularının masaya yatırıldığı etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından, "Dijitalin Yüzyılı", "Kamuda Tedarik Yöntemleri", "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Yapay Zeka" ile "Türkiye'de Veri Odaklı Dijital Dönüşüm" konuları ele alındı.

PTT Teknoloji ve İş Geliştirme Müdürü Mehmet Kaya, programda, ulaşım alanında kullanılan "Maas-Hizmet Olarak Hareketlilik" sistemini anlattı.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun da TÜBİTAK'ın bir araştırma merkezi olduğunu anlatarak, kurumun yaptığı çalışmalara ilişkin verdi.

Kurumların yerli ürünleri tercih etmesi gerektiğini dile getiren Uzun, TÜBİTAK'ın yerli ürünler ürettiğini ve BİLGEM teknolojisinin bunun için hazır olduğunu söyledi.

Uzun, TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji geliştirdiğini ifade ederek, yakında kullanılması planlanan dijital yeni nesil Türk lirasının altyapısı için çalıştıklarını anlattı.

Amazon Ülke Müdürü Berrin Mumcu Özselçuk ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Bilgi İşlem Müdürü Semih Kaya ise kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgi verdiler.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Kuruçalı da Bakanlığın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği portallar ve uygulamalara değindi.