86 milyona aynı mesaj gitti, e-Devlet 3 saat kapanacak
e-Devlet'te 28 Şubat 2026 gecesi 00.00–03.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacak. Bu süreçte erişim kesintileri yaşanabilecek.
e-Devlet sistemi için planlanan altyapı yenileme çalışmasının tarihi açıklandı. Tüm kullanıcıları kapsayan çalışma, 28 Şubat 2026'da gece saatlerinde gerçekleştirilecek.
Yetkililer, sistem performansını artırmak amacıyla yapılacak yenileme işlemlerinin 00.00 ile 03.00 saatleri arasında uygulanacağını bildirdi. Bu zaman diliminde e-Devlet hizmetlerine erişimde zaman zaman kesintiler yaşanabileceği belirtildi.
Kullanıcıların işlemlerini belirtilen saatler dışında gerçekleştirmeleri önerildi.
Kaynak: Haberler.com