6 yıl sonra yeni Civilization oyunu geliyor!

Popüler strateji oyunu Civilization serisinin geliştirici stüdyosu Firaxis, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Civilization 7 duyurusu, Firaxis'in ana şirketi Take-Two Interactive tarafından yapıldı. Basın açıklamasında ayrıca stüdyodaki bir dizi personel değişikliğine de dikkat çekildi.

Civilization 7 nasıl olacak?

Yeni Civilization 7 ile ilgili çok az detay paylaşıldı. Ancak oyunun geliştirme kadrosundaki bazı kişilerin rollerinin değiştiği aktarıldı. Örneğin, Civilization serisinde 15 yılı aşkın deneyime sahip olan ve Civilization VI'nın baş tasarımcısı olan Ed Beach'in projenin kreatif direktörü olduğu bildirildi.

All gratitude. pic.twitter.com/pqe56mVvd5 — Jake Solomon (@SolomonJake) February 17, 2023

Aynı basın açıklamasında yaklaşık 17 yıldır Firaxis'in Başkanı olarak görev yapan Steve Martin'in stüdyodan ayrıldığı da duyuruldu. Daha önce stüdyonun baş işletme sorumlusu olan Heather Hazen, şirketin yeni başkanı olarak görevi devralacak.

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Firaxis'in yeni Başkanı Hazen yaptığı açıklamada, "Sektörümüzdeki en iyi geliştiricilerden bazılarıyla çalıştığım için şanslıyım. Dünya çapındaki milyonlarca oyuncumuz için Civilization serisini heyecan verici yeni zirvelere taşıma planlarımız var" dedi.

Firaxis'in en tanınmış çalışanlarından biri olan Jake Solomon'ın ayrılışı da geçtiğimiz Cuma günü duyurulmuştu. XCOM ve Marvel's Midnight Suns'ta çalışan Solomon, yeni fırsatlar peşinde koşmak için Firaxis'ten ayrıldığını söyledi.

Civilization serisinin hayranları, yeni oyunun yapım aşamasında olduğunu duyunca şüphesiz heyecanlanacak olsa da, Civilization 7'nin ne gibi yeni özellikler ve oynanış öğeleri sunacağı henüz belli değil. Fakat Civilization 6'nın 2016'da çıktığını düşünürsek oyunda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Civilization 7 çıkış tarihi şimdilik belirsiz.

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