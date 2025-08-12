5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi

5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
ChatGPT dünya genelinde birçok kişi tarafından rağbet görse de, "Bilgilerimiz internette herkese açık hale geliyor mu?" sorusu kullanıcıları endişelendirdi. İşte 5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi...

Son dönemde hayatımızda iyice yer edinen yapay zeka uygulaması Chatgpt,'ye her şeyi sorar hale geldik. Zaman zaman daha iyi cevap alabilmek için kişisel bazı kişisel verileri de ChatGPT ile paylaşmamız "gizlilik" sorusunu akıllara getirdi.

CHATGPT'Yİ GÜVENLİ KULLANMA ÖNERİSİ

Kullanıcılar, kişisel bilgilerin internet ortamında herkese açık hale gelip gelmediğini merak etti. İşte 5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi

Hassas bilgileri asla yazma

Ad, adres, telefon, TC kimlik numarası, e-posta, banka bilgisi, şifre gibi kimliğini doğrudan belirleyecek verileri konuşmalara ekleme. Özellikle başkalarıyla ilgili özel bilgileri de paylaşmaktan kaçın.

Konuşma kayıtlarını yönet

ChatGPT'nin ayarlarında "Chat history & training" özelliğini kapatarak, yazdıklarının model eğitiminde kullanılmasını engelleyebilirsin. Bu özellik kapalıyken konuşmaların uzun vadeli olarak saklanmaz, sadece oturum içinde görüntülenir.

Anonimleştirme alışkanlığı edin

Gerçek isim yerine takma ad kullan, adres yerine genel konum ver (ör. "İstanbul Avrupa yakası" gibi). Olay anlatırken kişileri tanımlayacak detayları değiştir.

Kamuya açık cihazlarda giriş yapma

Ortak bilgisayarlar, internet kafeler veya başkalarının telefonlarından giriş yapmak, konuşmaların başkaları tarafından görülmesine neden olabilir. Mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamayı aç.

:Paylaşmadan önce kontrol et

ChatGPT'den aldığın yanıtı başka bir yerde yayınlamadan önce içinde istemeden eklenmiş özel bilgiler olup olmadığını kontrol et. Özellikle ekran görüntülerinde ad-soyad veya özel dosya isimleri kalmış olabilir.

