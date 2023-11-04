5,000 mAh pil, uygun fiyat ve dahası: Oppo A2 5G tanıtıldı!

Bütçe dostu Oppo A2 5G tanıtıldı. Peki akıllı telefon, teknik özellik, tasarım ve fiyat gibi konularda neler sunuyor? İşte ayrıntılar!

Ürünyelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam eden Oppo cephesinde kısa süre önce önemli bir gelişme yaşandı. Çinli firma son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A2m modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte Oppo A2 5G özellikleri ve fiyatı!

Oppo A2 5G özellikleri

Oppo A2 5G; 6.72 inç 2400×1080 çözünürlüklü LCD bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Aynı zamanda ekran 90 Hz tazeleme hızı ve 680 nit parlaklık sunuyor. Bunun dışında giriş segment olmasına rağmen delikli ekran tasarımını benimsiyor. Ayrıca akıllı telefonun 193 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. IP54 sertifikası da kullanıcılara sunuluyor.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6020. Daha çok orta segmentte tercih edilen yonga seti 7 nm mimariye sahip. Aynı zamanda 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensörün yanı sıra LED flaştan oluşan bir kamera adası karşımıza çıkıyor.

12 GB LPDDR4x RAM ve 256/512 GB UFS 2.2 depolama opsiyonlarıyla gelen telefon, 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bataryadan beslenecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 sürümünü çalıştıracak.

ÖzelliklerDeğerler İşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.2Ağırlık193 gramIP SertifikasıIP54 (toza ve sıçramalara karşı dayanıklılık)Ekran Boyutu6.72 inçEkran Çözünürlüğü2400 x 1080 pikselEkran TürüLCDTazeleme Hızı90 HzEkran Parlaklığı680 nitİşlemciMediaTek Dimensity 6020İşlemci Mimarisi7 nmCPU2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G57 MC2Ön Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel yardımcı sensör, LED flaşRAM12 GB LPDDR4xDepolama Seçenekleri256 GB / 512 GB UFS 2.2Batarya Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı33W

Oppo A2 5G fiyatı

OPPO A2 5G, ilk olarak Çin'de satışa sunulacak ve yakında küresel pazarlara gelmesi bekleniyor. 12 GB GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB olmak üzere iki seçenekle gelecek telefonun fiyatları sırasıyla 232 ve 246 dolar olarak belirlendi.