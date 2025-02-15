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4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Gerçekleşti

4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Gerçekleşti
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Kocaeli'de düzenlenen zirvede bilim merkezleri, yapay zeka ve dijitalleşme gibi konular üzerinde tartışarak yeni işbirlikleri geliştirdi. Astronot Tuva Cihangir Atasever ve astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay araştırmaları üzerine deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, katılımcılar interaktif deneylere de katıldılar.

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi tamamlandı.

Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturmak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları buluşturup birbiriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde dün başlayan zirvede, bilim merkezlerinin geleceğine yönelik konular ele alındı.

Yapay zeka, dijitalleşme ve bilim merkezlerinin eğitimdeki rolü gibi başlıkların tartışıldığı zirve süresince bilim merkezleri temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve özel sektör temsilcileri, bilimsel iletişimi güçlendirecek yeni işbirlikleri geliştirdi.

Organizasyon kapsamında astronot Tuva Cihangir Atasever ile astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay araştırmalarındaki son gelişmeleri ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

İlgi gören oturumlarda, genç bilim insanları ve uzay meraklıları, sorular yöneltme fırsatı buldu. Alev deneyleri ve duman halkaları gibi deneyler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Zirvede bilimsel paneller, atölye çalışmaları ve interaktif etkinlikler de düzenlendi. Katılımcılar, uzay bilimleri, yapay zeka, sürdürülebilir enerji ve geleceğin teknolojileri gibi konularda uzmanlardan bilgi edindi.

Zirveye, bilim merkezleri temsilcileri, özel sektör ve kamu temsilcileri, bilim merkezi ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler, öğretmenler ile bilim merkezleri alanında çalışan firmalar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Teknoloji
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