Elon Musk ve Mark Zuckerberg'ın sosyal medya platformları için ücretli özellikler sunmasıyla birlikte ShiftDelete.Net ekibinden Samet, 259 TL karşılığında Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunu cevaplıyor.

Bu işin sorumlusu bizce tamamen Elon Musk! Twitter'ı satın almasının ardından Twitter Blue adlı bir paketi kullanıcılara sundu ve işler karıştı. Onun hemen ardından çok sevdiği (!) arkadaşı Mark Zuckerberg, Meta platformları için aynı özellikleri sundu. Bu videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Samet, sizler için 259 TL karşılığında Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunu cevapladı. İşte detaylar…

259 TL karşılığında Instagram mavi tiki almak!

Elon Musk kuyuya bir taş attı daha sonra onu çıkarmak yerine Mark Zuckerberg bir kaç taş daha attı. En sonunda sosyal medya platformlarını kullanmak için bile bazı ücretler ödemek zorunda kaldık. Sizler için bu videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Samet, 259 TL karşılığında Instagram mavi tik nasıl alınır sorusunu cevaplıyor. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Öncelikle bekleme listesine katılmanız gerekiyor. Samet kendi hesabıyla mavi tik almayı denedi ancak onun onay süreci henüz bitmedi. Ama yardımımıza ShiftDelete.Net'in sevgili takipçilerinden Berat koştu. Berat ücret karşılığında Meta'dan mavi tik satın almış ve onay süreci tamamlanmış. Bizlere hesabını ödünç veren Berat sayesinde sizlere tüm süreci kaydettik.

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Bekleme listesine girmenizin ardından Instagram uygulamasından "Ayarlar" sekmesine girin. Daha sonrasında "Meta hesaplar merkezi" seçeneğine dokunun. Açılan menüde eğer "Meta Verified" seçeneği varsa tebrikler bekleme süreciniz tamamlanmış demektir. Artık mavi tik alma hakkınız var.

"Meta Verified" sekmesine tıkladıktan sonra mavi tik satın alabileceğiniz hesaplar gözükecektir. Bu hesaplar kullanmış olduğunuz Instagram hesabına bağlı olan Threads, Facebook veya diğer Instagram hesaplarıdır. Bu hesaplar arasından mavi tik satın almak istediğinizi seçin. ve daha sonra video içerisinde ekibimizden Samet'in gösterdiği adımları uygulayın!

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