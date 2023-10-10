Bugüne kadar herhangi bir iMac modeli dokunmatik ekran ile satışa çıkmadı. Ancak 1999 yılında üretilen bir kiosk cihazı olan dokunmatik iMac, akustik ses dalgalarını kullanarak dokunma işlemini algılıyordu.

Bugüne kadar herhangi bir iMac modeli dokunmatik ekran ile satışa çıkmadı. Ancak birçok farklı marka dokunmatik ekranlı bilgisayarlar, notebooklar vb. girişimlerde bulundu. Bunun sonucu olarak da bugün birçok tablet üreticisi klavyeli klılıflar, farklı mouse destekleri vb. donanımları tabletlerine ekliyor. Dokunmatik ekranlı iMac ise bugüne kadar hiçbir Apple lansmanında yer almadı. Ancak 1999 yılında üretilen bu iMac tüm bilinenleri değiştiriyor. İşte 24 yıl önce üretilen dokunmatik iMac ve detayları…

Hayır bir prototip değil: Toplu alanlar için bir kiosk cihazı!

Başlıkta da belirttiğimiz üzere bu bir prototip ürün değil. Birebir üretilmiş ve bir dönem kullanılmış bir kiosk cihazı. Yani tam kapsamlı olmasa da dokunmatik iMac üretimi bundan tam 24 yıl önce 1999 yılında yapıldı. O dönem toplu alanlarda ihtiyaç duyulan kiosk makineleri aslında dokunmatik iMac ihtiyacını doğurdu.

Şimdiye kadar herhangi bir Apple mühendisi veya mühendis ekibi dokunmatik panelli bir iMac, MacBook üzerine çalışmadı. En azından böyle bir duyum veya haber gündemde olmadı. Bahsi geçen iMac ise bir Apple çalışanı tarafından değil o dönem dışarıdan elektrik elektronik işleri ile uğraşan ve Apple yetkili satıcısı olan Elo Touch Solutions tarafından üretildiler.

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Önceden de bahsettiğimiz gibi toplu alanlarda ihtiyaç duyulan kiosk cihazları olarak üretilen bu iMac'ler aslında o dönem üretilen iMac'lere sadece dokunmatik bir ekran özelliği kazandıran modifikasyondan oluşuyordu. Ancak modern bir dokunmatik ekran teknolojisinden bahsetmiyoruz. Bunun yerine Elo tarafından satılan iMac G3, kullanıcının ekrana nereye dokunduğunu belirlemek için akustik ses dalgalarını kullanan bir sisteme sahipti.

Yani siz ekranda bir yere dokunuyorsunuz ve o sırada oluşan titreşim dalgaları ile sistem nereye dokunduğunuzu belirliyordu. Tahmin edeceğiniz gibi muhteşem şekilde çalışan bir sistem değildi ancak kiosk amaçlı kullanılacak cihazlar için yeterli bir teknolojiydi.

Videoda gösterilen dokunmatik iMac ise 1999 yılında üretilmiş olan kiosk cihazlarından biri. Şanslı yanı hiç kullanılmamış olması ve ilk haliyle beklemiş olması. YouTuber Michael MJD tarafından alınan iMac G3 aradan geçen 24 yıla rağmen gayet iyi bir şekilde hizmet veriyor.