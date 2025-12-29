2025'in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan

Haberler

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in kelimesini açıkladı. Ersoy, "Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı "dijital vicdan" oldu. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir "tıklama"ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor" ifadelerini kullandı.

  • 2025 yılının kelimesi/kavramı 'dijital vicdan' olarak belirlendi.
  • Yaklaşık 300 bin oy kullanıldı.
  • Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlendi.

Yaklaşık 300 bin oy kullanıldı, 2025'in kelimesi "Dijital vicdan" oldu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı "dijital vicdan" oldu. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir "tıklama"ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. "Dijital vicdan", bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Ãœniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Teknoloji
