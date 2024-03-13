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2024 Yılında Tanıtılması Beklenen M3 İşlemcili Mac Modelleri

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Apple, yeni teknolojilerle güçlendirilmiş cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. 2024 yılında M3 işlemcili Mac modelleri piyasaya sürülecek. Bu modeller arasında Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro yer alıyor.

Her yıl Apple, yeni teknolojilerle ve güçlendirilmiş parçalarla donatılmış cihazlarını tanıtıyor. Bu yıl da şirket M3 işlemcili yeni cihazlarını 13 inç ve 15 inç M3 MacBook Air modelleri ile tanıtmaya başlarken, 2024 boyunca birkaç model daha tanıtması bekleniyor. Apple'ın artık ikonik hale gelmiş Mac modellerini yeni işlemciler ile tekrardan piyasaya sürecek. İşte 2024 yılında tanıtılması beklenen M3 işlemcili Mac modelleri…

M3 işlemcili MacBook Pro 2023'te piyasaya çıkmıştı

Hatırlarsanız Apple, Kasım 2023'te yenilenmiş ve güçlendirilmiş MacBook Pro serisini M3 ve M3 Pro işlemciler ile piyasaya sürdü. Bundan dolayı MacBook Pro modellerinin M4 işlemcili modellerini beklemek daha doğru olacak ve M4 işlemcilerin de 2025 yılında ortaya çıkması bekleniyor. Şimdi gelin M3 işlemci ile tanıtılması beklenen Mac modellerine göz atalım.

Mac mini

Geçtiğimiz sene Ocak 2023'te Apple, Mac mini modellerini M2 ve M2 Pro işlemciler ile tanıtmıştı. Üstünden bir yıldan fazla süre geçtiğinden dolayı yakın zamanda yeni cihazların tanıtılması beklenirken, iddialara göre 2024'ün 3. veya 4. çeyreğinde M3 işlemcili Mac mini modellerini göreceğiz. Ayrıca şirketin M1 Mac mini ile M2 Mac mini arasında 26 aylık bir süreç bıraktığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Katlanabilen MacBook ne zaman çıkacak?

Mac Studio

M3 işlemciler için daha muhtemel olan Mac Studio modelinin yılın ortalarında yeni işlemciler ile geliştirilmesi ve piyasaya çıkarılması bekleniyor. Bu modelde diğerlerine giriş modeline kıyasla daha da güçlü olan M3 Ultra işlemci kullanılacak. Ortaya çıkan iddialara göre Apple, M3 serisi için Max versiyonunu da tanıtarak Mac Studio'yu güçlendirmek için kullanabilir.

Mac Pro

Geldik son modelimize Mac serisinin en gelişmişine. Mac Pro da Studio modeli ile birlikte geçtiğimiz sene düzenlenen WWDC 2023'te M2 serisi işlemci ile piyasaya çıktı. Bu sene Apple tarafından Mac Pro için yeni bir geliştirme yapılması ve M3 Ultra'nın yanı sıra M3 Max işlemci seçeneği ile de satışa çıkarılarak bir yenilik yapılması bekleniyor. İddialara göre Mac Pro modeli de Studio ile birlikte 2024'ün ortalarında tanıtacak.

Peki ya siz M3 işlemcili Mac kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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