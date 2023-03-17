2024 yeni Volkswagen Passat görüntülendi!

Türkiye'de oldukça sevilen ve sosyal medyada "aşiret paket" lakabına sahip olan Passat için yeni haberler var. Markanın sevilen modeli 2024 makyajlı haliyle görüntülendi. Kış testlerinde görüntülenen aracın daha asi ve sportif bir karaktere büründüğü söylenebilir. İşte 2024 yeni Passat modelinin detayları…

Aşiret paketin Variant modeli makyajlandı!

Volkswagen geçtiğimiz yıl aldığı karar ile Passat'ın üretimini bitirdi. Ardından gelen talep ve Vw elektrifikasyon dönüşüm planları kapsamında marka Variant modelinin üretimine devam etme kararı aldı. Ülkemizde oldukça sevilen sedan Passat'ın üretiminin bitmiş olmasına üzülen kullanıcılar içinde Variant isimli stationwagon versiyonu iyi bir alternatif oldu.

Markadan aslında tamamen Passat'ı tarihe gömmesi beklenirken gelen 2024 makyajlı Passat Variant ise model ailesinin stationwagon ile hayatına devam edeceğini gösteriyor. Klasik Alman otomobil kültürü anlayışı ile "hafif" denebilecek makyaj sayesinde yeni 2024 Passat daha hırçın görünüyor diyebiliriz.

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Boyutları artmış!

Volkswagen den beklenen ufak dokunuşların aksine önemli bir detay var. Aracın arka çıkıntıları artık daha uzun. Bu da 2024 yeni Passat için ya daha büyük bir bagaj ya da daha geniş diz mesafeleri anlamına geliyor. Araç globalde hem makam hem de aile aracı olarak kullanıldığı için iki ihtimalde kullanıcılarını mutlu edecek gibi gözüküyor.

Son içten yanmalı Passat mı?

Aslında yeni makyaj ve görünümden daha önemli olanı aracın son içten yanmalı Passat olma ihtimali. Markanın bu yeni modeli bir turbo benzinli ve bir de turbo dizel motorla getireceği biliniyor. Tabi Avrupa'ya uyum sağlamak amacıyla dizel motorlu versiyonu komple tarihe de karışabilir. Bu konu hakkında bir kesinlik yok.

Ayrıca ek olarak bir hibrit motor seçeneğinin de sunulması muhtemel. Tam elektrikli modelinse 2024 yeni Passat olarak gelmeyeceği biliniyor. Bir sonraki Passat modelini tam elektrikli olarak görme ihtimalimiz daha yüksek. Araç yine önceki Passat'lar gibi Slovakya, Bratislava'daki montaj hatlarında üretilecek.

Fiyat?

Aracın ortada resmi bir tanıtımı bile olmadığı için bu konuda yorum yapmak oldukça zor. Ancak bir önceki modelin fiyat listesine bakarak çıkarımda bulunabilir.

ModelDonanımFiyat Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGBusiness?1,139,200.00Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance?1,388,800.00 Passat Variant Mart 2023 Fiyat Listesi

Aracın yakın tarihlerde tanıtılması bekleniyor. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!