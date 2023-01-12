2022 yılı için en çok indirilen uygulamalar belli oldu!

Appotpia, 2022 için en çok indirilen uygulamalar için liste yayınladı! İşte 2022 yılında en çok indirilen uygulamalar...

Apptopia, her sene olduğu gibi yine 2022 yılının bitmesiyle birlikte dünya çapında en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Farklı kategorilerde liste yayınlayan şirket, iOS ve Android için topladığı verileri hesapladı. Peki, en çok indirilen uygulamalar listesinde zirvede kim var? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

TikTok, en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveyi kimseye kaptırmadı

Appotia'nın yayınladığı 2022 en çok indirilen uygulamalar listesinde TikTok yine birinci sırada yerini aldı. Pandemi döneminde tüm dünyada popüler olan uygulama, son birkaç senedir en çok indirilen uygulamalar arasında birinci olmayı başarıyor. TikTok, 2022 yılında 672 milyonla en çok indirilen uygulama oldu.

TikTok'un ardından en büyük rakibi Instagram, 548 milyon indirmeyle listede ikinci sırada yer aldı. En çok kullanılan haberleşme platformu WhatsApp ise 424 milyon kez indirilerek üçüncü sırada bulunuyor. TikTok ile aynı şirkete bağlı video düzenleme uygulaması CapCut ise 357 milyon indirmeyle dördüncü sırada yer aldı.

WhatsApp'tan engelleme kısayolu geliyor

CapCut'un sosyal medya platformlarından önde olması büyük oranda TikTok sayesinde gerçekleşiyor. TikTok için video düzenlemek isteyen kullanıcılar, bu uygulamayı indirerek sosyal medya gönderilini buradan düzenliyor.

Appotpia, ek olarak en çok indirilen oyunların listesini de paylaştı. 2022 yılının en çok indirilen oyunları listesinde 304 milyon indirmeyle Subway Surfers yer aldı. Ardından da 254 milyon indirmeyle Stumble Guys ve 208 milyon indirmeyle yine son iki yıldır popüler olan Roblox geldi.

Appotpia, 2022 yılında en çok indirilen seyahat uygulamalarını da derledi. Appotpia'ya göre 113 milyon milyon indirmeyle Google Haritalar bir numarada yer aldı. Listenin geri kalan kısmını ise Uber, Booking.com ve Airbnb oluşturdu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz ve en çok kullandığınız uygulama hangisi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.