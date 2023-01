2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu!

2022 yılının en çok izlenen filmi hangisi oldu? Avatar: The Way of Water ve Top Gun Maverick arasındaki rekabetinin kazananı açıklandı.

2022 yılının en çok izlenen filmi herkesi şaşırttı. Disney tarafından yayınlanan son tahmini rakamlara göre, Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water), 2022'nin en çok izlenen yapımı oldu. 16 Aralık'ta çıkmasına rağmen rekor izleyici sayısına ulaşan Avatar, Tom Cruise'un Top Gun Maverick'ini geçmeyi başardı.

Avatar: The Way of Water vs Top Gun Maverick

Disney'in tahmini rakamlarına göre, Avatar'ın 15 günlük izleyici sayısı, Top Gun Maverick'i geride bırakmaya yetti. Walt Disney Co'nun yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu filmi, dünya çapında toplam 1,38 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Avatar: The Way of Water, bir önceki filme kıyasla daha kötü bir başlangıç yapmış olsa da, yapımcısının yüzünü güldürdü. Yıl boyunca konuşulan ve listeleri alt üst eden Top Gun: Maverick ise 1,49 milyar dolar gelir elde etti. Top Gun'ın geliri daha fazla olsa da, Avatar'ın hala gösterimde olduğunu unutmamak lazım.

Yenilikçi 3D görüntüleme teknolojileri ve görsel efekt kullanımı ile dikkat çeken Avatar serisi, hem aksiyon hem de animasyon öğeleriyle ön plana çıktı. The Way of Water'ın 15 günlük başarısı, serinin 2028'e kadar planlanan devam filmlerinin de başarılı olacağını gösterir nitelikte.

Avatar 2'de Na'vi halkını ormanın derinliklerinden ziyade deniz kıyısında görüyoruz. İlk filmde Na'vi halkından biri olduğunu kanıtlayan ana karakterimiz bu sefer çocukları ile karşımıza çıkıyor. Birçok su altı çekimine yer veren Avatar: The Way of Water yine görsel bir şölene sunuyor.

27 Mayıs 2022'de sinemaseverlerin karşısına çıkan Top Gun Maverick, ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell'in (Tom Cruise) başına gelenleri anlatıyor. Donanmanın en iyi pilotlarından Mitchell, 30 yıllık hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorluyor.

