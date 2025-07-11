2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali

2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali
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2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali
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Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, Tesla marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazada araçtaki 2 hemşire hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı.

2 HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.

2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

İkiye bölünen araçta hayatını kaybeden 2 sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali

2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali

2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali

2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Teknoloji
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