15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Son günlerde bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan 15 yaş altına yönelik internet düzenlemesinin Türkiye'de de hayata geçirileceği bildirildi. Buna göre 15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacak.

BAKAN GÖKTAŞ: AY SONU UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara internet düzenlemesi ile ilgili Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burhan düzenlemenin ayrıntılarını tv100 ekranlarında, "Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Sayın Bakan diyor ki, 'Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Fakat bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız' diyerek anlattı.

PEDOFİLİ VE LGBT TUZAĞINA ÖNLEM

Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: İnternette pedofili ve LGBT içerikli sitelere erişim, çocukların ahlakını olumsuz etkiliyor. 13 yaşındaki bir çocuk, internette 55 yaşındaki biriyle konuşup oyun oynayabiliyor; karşısındaki kişinin yaşını bilmiyor.

"BUNA ARTIK İZİN VERİLMEYECEK"

15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek. Çocuklar internet nedeniyle derslerinden uzaklaşıyor, bunalım ve strese giriyor. Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor.

DEVLET O PLATFORMLARI DENETLEYECEK

Roblox'un Türkiye'de temsilcisi yoktu, yasak gündeme gelince temsilcilik açtı. Roblox'un 9,5 milyon abonesi vardı ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle oyun ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim getirildi.

"EHLİYET, OY KULLANMAK YAŞA TABİ İNTERNET DEĞİL"

18 yaşından önce oy kullanılamıyor, ehliyet alınamıyor; buna rağmen 12–13 yaşındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına girebiliyor. Bu platformlarda kimlikler gizli, çocuklar zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor. Sosyal medya ve oyunlar çocukların ders çalışmasını engelliyor ve sömürülmelerine yol açıyor. Devlet, çocukları korumak için gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda."