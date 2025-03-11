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12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor

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Apple, 12 yıl sonra büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Piyasaya süreceği yeni sürüm ile bambaşka bir arayüz hedefleyen marka söz konusu güncelleme ile iPhone, iPad ve Mac'in işletim sistemlerinin görünümünü tamamıyla değiştirecek. Apple'ın yeni yazılımını haziran ayında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtması bekleniyor.

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı iPhone'larda yıllar sonra büyük bir değişikliğe gidiliyor. Apple 12 yılın ardından piyasaya süreceği yeni sürüm ile bambaşka bir arayüz hedefliyor.

MENÜLER VE PENCERELER DEĞİŞİYOR

Söz konusu güncelleme, iPhone, iPad ve Mac'in işletim sistemlerinin görünümünü ve arayüzünde değişiklik olacak. Vision Pro'nun yazılımına dayanan yenilemenin, simgeler, menüler, uygulamalar, pencereler ve sistem düğmelerinde bir stil güncellemesi içereceği ileri sürüldü.

GEZİNME VE KONTROL ETME BİÇİMİ BASİTLEŞECEK

Olası yazılım yenilemesi, iPhone üreticisinin cihazlarının çekiciliğini artırmak için yapay zeka özelliklerine sahip yeni iPad Air ve MacBook Air'ı piyasaya sürmesinden bir hafta sonra geldi. Bloomberg'in haberine göre şirket, bu hamleyle beraber kullanıcıların cihazlarında gezinme ve kontrol etme biçimini basitleştirmeyi amaçlıyor.

TARİH BELLİ GİBİ

Apple, haziranda düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yeni yazılımı tanıtmayı planlıyor.

12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Amerikan ürünlerini boykot ediyorum. almıyorum. Ukrayna ya yaptığını yarın bize yapmasın diye

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

hem amerikaya hem avrupaya boykot. ürünlerini almıyorum. Kore ve japon her alanda yeterli ve bunlara göre zararsız.

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıBARBAROS:

İphone kullanmak en büyük cahillik ve görgüsüzlüktür. Kalite olarak donanım olarak alt düzey bir telefona sırf markası için 10 kat fazla para vermek aynı zamanda kitlesel bir ENAYİLİKTİR. Muadillerinin işlemcilerini ekran kalitesini Ram vs. incelerseniz göreceksiniz ne demek istediğimi

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

I PHONE 16 PROMAX ALMANYADA 1400 euro ! TÜRKIYEDE 2500 euro !! SAKIN ALMAYIN :))) ALMAK ENAYILIKTIR . BIZ ALMANYADA ALIYORUZ. AMA BURADADA 2500 euro olsa asla ALMAZDIM. :)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Hadi ya daha yeni öğrendim nasıl bu telefonu kutlanacağımı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
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