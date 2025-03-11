12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı iPhone'larda yıllar sonra büyük bir değişikliğe gidiliyor. Apple 12 yılın ardından piyasaya süreceği yeni sürüm ile bambaşka bir arayüz hedefliyor.

MENÜLER VE PENCERELER DEĞİŞİYOR

Söz konusu güncelleme, iPhone, iPad ve Mac'in işletim sistemlerinin görünümünü ve arayüzünde değişiklik olacak. Vision Pro'nun yazılımına dayanan yenilemenin, simgeler, menüler, uygulamalar, pencereler ve sistem düğmelerinde bir stil güncellemesi içereceği ileri sürüldü.

GEZİNME VE KONTROL ETME BİÇİMİ BASİTLEŞECEK

Olası yazılım yenilemesi, iPhone üreticisinin cihazlarının çekiciliğini artırmak için yapay zeka özelliklerine sahip yeni iPad Air ve MacBook Air'ı piyasaya sürmesinden bir hafta sonra geldi. Bloomberg'in haberine göre şirket, bu hamleyle beraber kullanıcıların cihazlarında gezinme ve kontrol etme biçimini basitleştirmeyi amaçlıyor.

TARİH BELLİ GİBİ

Apple, haziranda düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yeni yazılımı tanıtmayı planlıyor.