12 yıl önce bugün istifa etmişti: İşte Steve Jobs'un hayatımıza soktuğu Apple cihazları

Apple'a hayranlık duyan veya duymayan herkes, eminizdir ki Steve Jobs'a bir sempati besliyordur. Şimdilerde tepesinde Tim Cook'un olduğu Silikon Vadisi devi, bildiğiniz gibi efsane Steve Jobs ve ortakları tarafından 1976 yılında Kaliforniya'da kurulmuştu. Bugün, Steve Jobs ve Apple için önemli bir yıl dönümü.

Steve Jobs, 24 Ağustos 2011 tarihinde Apple'dan istifa etmişti

Teknoloji devi Apple'ın kurucusu Jobs, bundan 12 yıl önce kurduğu şirketten istifa etmişti. O zaman şirketin en yeni iPhone cihazı, iPhone 4S idi. Apple eskiden bir iPhone ailesine ait tüm cihazları aynı yıl çıkarmıyordu.

Çünkü bir iPhone ailesinde şu anda olduğu gibi 3-4 cihaz bulunmuyordu. Mesela 2010 yılında iPhone 4, 2011 yılında ise iPhone 4S çıkmıştı. Steve Jobs'un bizzat duyurduğu son iPhone da bu oldu. Kendisi daha sonra Apple'dan istifa etti.

Zaten istifa dilekçesini verdiği 24 Ağustos gününden çok kısa süre sonra, 5 Ekim 2011 tarihinde de pankreas kanseri nedeniyle 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ondan sonra CEO görevini, Apple'ın COO'su Tim Cook devraldı ve o günden beridir de kendisi bu pozisyonda.

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Peki teknoloji efsanesi Steve Jobs, Apple'dan istifa edene kadar hayatımıza hangi ürünleri kattı? Gelin hepsine kısaca bir bakış atalım:

Her ne kadar artık esamesi okunmasa da: iPod

Steve Jobs, mühendislere cihazın daha da küçültülebileceğini kanıtlamak için ilk iPod prototiplerinden birini bir kase suyun içine attı. "Bakın, hava kabarcıkları var hala" diye tersledi: "Demek ki yer var. Daha da küçültün" diye de ekledi.

iPod, tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için farklı boyutlar, renkler ve özellikler sunarak ana akım MP3 medya oynatıcısı haline gelmişti. Bu arada iTunes Store da iPod'ların revaçta olduğu dönemde piyasaya çıktı ve insanlara müzik satın almak ve indirmek için uygun bir yol sunarak fiziksel CD'lere ve korsana cazip bir alternatif oldu.

iPod artık Apple'ın gündeminde değil ama mirası yeni Apple Watch'lar ve iPhone'lar aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. iPod için inovasyonu teşvik etmek ve teknolojinin sınırlarını zorlamak adına büyük bir adım diyebiliriz.

İlk MacBook Air'i de o duyurmuştu: Mac

Steve Jobs'un gözle görülür ilk başarısı, şirketin 1977 yılında Apple II'yi piyasaya sürmesiyle başladı. İlgi çekmeyi ve seri üretime geçmeyi başaran ilk ticari bilgisayarlardan biriydi. Yıllar sonra, 1984'te Macintosh'un grafik kullanıcı arayüzüne ve fare desteğine sahip ilk karlı bilgisayar olarak piyasaya sürülmesinden bahsetmiyoruz bile.

Daha yeni Mac'lere bakıldığında bile şirket, Jobs döneminde yenilikler yapmaya ve anlamlı ürünler üretmeye devam etti. Hatta bir zarfa sığabilen ilk MacBook Air'i ortaya çıkaran Steve Jobs idi.

İlk ikonik renkli iMac cihazlar, aksi takdirde ciddi bir üretkenlik cihazı olarak algılanabilecek bir cihaza eğlenceli bir unsur katan ilk ürünlerden bazıları oldu. Jobs, vizyonu sayesinde Apple bilgisayarı yüceltmeyi ve onu pek çok kullanıcının başvurduğu bilgisayarlardan biri haline getirmeyi başardı.

Tablet piyasasının açık ara lideri: iPad

Akıllı telefonlarla sınırlı kalmak istemeyen Steve Jobs, daha sonra dünya çapında pek çok kullanıcı için tablet denince ilk akla g elen cihaz haline gelecek olan iPad'i de tanıttı. O dönemde eleştirmenler yeni iPad'in potansiyelinden şüphe duymuş ve başarısız olacağını varsaymışlardı.

Bugün, bu teknolojik abide birçok öğrenci ve ofis çalışanı için çok işlevli bir dizüstü bilgisayar yerine geçiyor. Sunduğu geniş yelpazedeki optimize edilmiş uygulamalarla birleşen gücünün, rakiplerinin performans, kalite, ikinci el satış değeri ve daha fazlası açısından bu kadar başarılı tabletler üretmesini zorlaştırdığından bahsetmeye gerek bile yok.

Ve tabii ki hepimizin her sene Eylül ayını meşgul eden: iPhone

Apple'ın şimdiye kadarki en popüler ürünü yine Steve Jobs'un elinden çıktı. Jobs, 2008 yılında ilk iPhone'u sahnede tanıtırken "Bir iPod, bir telefon ve bir internet iletişim cihazı. Anlıyor musunuz? Bunlar üç ayrı cihaz değil. Bu tek bir cihaz" demişti ve bir asla kapanmayan bir dönem başlamıştı.

İlk çıkışından önce şirketler doğru cep telefonu formülünü bulmakta zorlanıyordu. Ancak ilk iPhone piyasaya sürüldüğünde, özellikle de kullanıcıların güvenebilecekleri üçüncü taraf uygulamaları bulup indirebilecekleri bir merkez olan App Store'un piyasaya sürülmesiyle akıllı telefon endüstrisinde itici bir faktör haline geldi.

Apple bu noktada yeni özellikler sunan ilk şirket olmayabilir. Ancak, bunu yaptığında rakipleri de onu takip etme eğiliminde oluyor. Her yeni iPhone değişikliğinde, diğer telefon üreticilerinin benimseme eğiliminde olduğu yeni trendler görüyoruz.

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Steve Jobs efendinin hayatımıza kattığı cihazlar bunlar. Hepsi de birer Apple efsanesi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.