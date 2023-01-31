023 Yılında Nft'leri Bekleyen 5 Gelişme

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran NFT'ler son zamanlarda düşüşlerle adından sıkça söz ettirse de 2023 yılı için kullanıcıların umutsuz olmaması gerekiyor. NFT rollerinin gelecekte büyük oranda değişeceğini ve yeni projelerle farklı bir kimliğe bürüneceğini vurgulayan sosyal NFT pazar yeri OIX'in CEO'su Doğu Taşkıran, 2023 yılında NFT'leri bekleyen 5 büyük gelişmeyi sıralıyor.

NFT endüstrisi, güvenlik, dönüştürülebilirlik ve karlılık dahil olmak üzere geleneksel varlıklara göre çok daha avantajlı şekilde gelişmeye devam ediyor. Hala erken gelişme aşamasında olan NFT'ler, 2023 yılında yenilikçi bir şekilde yaygınlaşıp Web 3.0 ile birlikte kullanıcı temelli bir ilerleme yaşayabilir. NFT'lerin ilerleyen dönemlerde kullanıcılara, yatırımcılara ve sanatçılara yönelik daha da büyük fırsatlar sunacağını belirten sosyal NFT pazar yeri OIX'in CEO'su Doğu Taşkıran, "Gelecekteki NFT rolleri, NFT dünyasına adım atan büyük şirketlerin projeleri ve Web 3.0 kavramının yaygınlaşmasıyla geliştirilecek, insanların farkındalığı artacak ve giriş, deneyim, bilinirlik ve sağladıkları avantajlar için piyasada beklenenin üstünde bir istek yaratacaktır" ifadelerini kullanıyor.

2022 yılı sona ererken dünyanın dört bir yanındaki kripto yatırımcıları, çöken borsalar ve kripto piyasasındaki düşüşlerle beraber zor bir dönem geçiriyor. 2023 yılında piyasalar toparlanabilir ve bu dönem NFT yatırımları için de oldukça uygun fırsatlar yaratabilir. Kullanıcıların önümüzdeki dönem için umutsuz olmaması gerektiğini ifade eden OIX CEO'su Doğu Taşkıran'a göre, 2023 yılında NFT cephesinde kullanıcıları bekleyen 5 gelişme bulunuyor.

1. NFT'lerle işlem yapabilmek için cüzdan oluşturma.

Herkesin NFT'sini oluşturabilmesi, toplayabilmesi ve değiş tokuş edebilmesi için süreç basitleşecek. 2023 yılında kullanıcıların karmaşık blockchain destekli cüzdanlar kurması gerekmeyecek. Her şey tek bir oturum açma yoluyla gerçekleşecek. Ayrıca bu süreçte cüzdanlarını zaten oluşturmuş olanlar, yine de cüzdanlarını NFT pazar yerlerine bağlayabilecekler.

2. NFT bilet sisteminde müzik, tiyatro, spor ve sinema etkinliklerinin benimsenmesi.

NFT'ler spor, sanat ve oyunlar dışındaki sektörlerde daha fazla kullanılacak şekilde gelişiyor. Bu nedenle NFT teknolojisi spor, sinema ve tiyatro gibi eski tarz bilet sisteminde oluşan sorunların çözümüne yardımcı olacak. Bu durum, kağıt bilet eksikliklerini gidermek ve hayranları özel avantajlarla ödüllendirmekten, etkinlik güvenliğini sağlamak için ek bir özellik olarak hizmet etmeye kadar uzanıyor. Dijital bir bilet, bileti kaybetme olasılığını azaltsa da QR kodları kolayca taklit edilebiliyor. Bu gibi durumlarda, NFT bileti etkinliklere, konserlere, sinemalara, oyunlara ve performans sanatları gösterilerine gidenler için faydalı hale geliyor. NFT biletleri, blok zincirinde saklanan dijital varlıklardır. Bu nedenle bir biletin kaybolması, çalınması veya hasar görmesi riski neredeyse imkansızdır. Ek olarak NFT biletleri, kalıcı hatıralar olarak hizmet eden değerli koleksiyon öğeleri haline gelebilir. Bu sistem aynı zamanda yeniden satış değerini ve ücretlerini düşürmeye de yardımcı olur.

3. Kar elde etmek için NFT sistemine dayanan oyunlar.

NFT'lerin dünyaya açık olmasıyla kullanımlarının sonsuz olduğu gözlemleniyor. Aynı durum oyun sektöründe de geçerliliğini koruyor. Oyunlar, oyun içi NFT'ler biçimindeki ürünleri aracılığıyla markalara pazarlama için ikincil bir platform haline gelebilir.Ayrıca oyuncular, öğeleri NFT olarak alıp satabilecekleri için oyun içi öğeler daha değerli hale gelecek.

4. Markaların NFT ve Metaverse dünyasına toplu girişi artacak.

Metaverse dünyasındaki gelişmeler şu anda NFT'ye olan ilgiyi artırıyor. NFT'ler, topluluk oluşturmak, insanlarla doğrudan bağlantı kurmak ve kendilerini yeni kültürel engellerin ötesinde ifade etmek için fırsatlar sunan markalara yeni bir yaratıcı ortam sağlıyor. Böylece 2023'te topluluk, ilişkiler ve tüketici modellerinin şekillendiği yeni bir gelir kaynağı olan ve önemli bir sanal pazar haline gelmesi beklenen Web 3.0 dünyasına girmeye çalışan markalar ortaya çıkacak. Bu nedenle metaverse dünyası, markalı ürünlere talebin artacağı NFT'lere bağlıdır. Bu NFT'ler, markaların vaatlerini yerine getirmeleri için başka bir kanal ekleyerek ister doğal ister sanal dünyada, tüketicinin yararına olan teşvikleri de temsil ediyor.

5. NFT'lerin kredi teminatı olarak kullanılması.

NFT'lerin anında kredi almak için teminat olarak kullanımı mümkün hale gelecek. Yüksek değerli fiziksel varlıkların tokenlaştırılması, token sahiplerine anında likiditeye erişim sağlayacak. Kredi sağlayan bankalar, kullanıcılara NFT'leri teminat göstermeleri karşılığında yüksek miktarlı krediler sağlayarak anında nakit ihtiyacını karşılayabilecek. Böylece NFT'ler bir nakit kullanım aracı olarak farklı bir role bürünecek.

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