Teknofest'te Kayseri Anadolu Öğrenci Birliği'den İnsansız Sualtı Aracı

20.09.2019 10:48

2019 Teknofest Teknoloji Yarışmalarına, Kayseri'de öğrenci evinde tasarladıkları İnsansız Sualtı Aracı (İSA) projesiyle, Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) mensubu 7 öğrenci katıldı.



İnsansız Sualtı sistemleri kategorisinde finale kalan tek proje olan İnsansız Sualtı Aracı (İSA), insanların su altında ulaşamadıkları derinliklerde, keşif, batık ve enkaz kurtarma işlevi yanı sıra sualtı kirlilik temizliğinde de görev yapabilecek.



Bu projeyi geliştiren 7 kişilik 'Yakamoz' öğrenci grubunun, Med-Cezir adını verdikleri İnsansız Sualtı Aracıyla yarışmaya katılan grubun teknik danışmanlığını, Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Nejdet Paran yaptı.



Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümü öğrencilerinden Bedir İlhan, Ahmet Musab Yıldız ve Eyüp Çelik'le beraber Karabük Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Osman Kartal, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Harun Büyükarslan ve Burhan Salık ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mustafa Kandemir, farklı şehirlerde ve farklı üniversitelerde olmalarına rağmen, yaz tatillerinde bir araya gelip yoğun bir çalışma yürüttüler.



Kayseri Merkezli İlim Hikmet Vakfı'nın katkılarıyla, vakfın hazırlamış olduğu mekanlarda ve öğrenci evlerinde çalışmalarını yürüten 7 öğrenci, bayram tatilinde bile bir araya gelerek, hayırseverlerin katkıları ve kendi harçlıklarından ayırdıkları bütçeleri ile finale kalıp Teknofest'te yapmış oldukları teknoloji harikası araçlarını sergileme imkanı buldular.



Teknofest Teknoloji yarışmalarında iyi bir derece bekleyen İnsansız Sualtı Aracı (İSA)'nın mimarı 7 öğrenci projelendirilmesini, yazılımını, kodlanmasını ve dış tasarımını kendilerinin yaptığı araçta oldukça iddialılar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA