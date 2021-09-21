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Teknofest'te İnsanlı-İnsansız Uçuş Sürprizi

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Teknofest'te İnsanlı-İnsansız Uçuş Sürprizi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirtti:

"Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz."

BAĞIMSIZ, MÜREFFEH ÜLKE

Etkinlikte yer alan uçakları yapacak gençleri yetiştirmenin önemini vurgulayan Bayraktar, "Teknolojinin tüm diğer alanlarında sağlıktan yapay zekaya, akıllı araçlardan insanlık yararına teknolojilere kadar insan kaynağını yetiştirmek bu platformların kendisinden çok daha önemli. Bu gençler yetişecek olursa ilerde çok daha geniş bir yelpazede ülkelerimiz bağımsız ve müreffeh olur. Biz bu etkinliği o anlamda hayatımızın en önemli etkinliği olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı'yı ilk tasarlamaya başladıkları günden beri uluslararası ilgi gördüğünü ama özellikle teslim etmeden bu görüşmelere kapalı olduklarını dile getirdiklerini hatırlatan Selçuk Bayraktar, "Özellikle teslim olduktan ve Bayraktar TB2'nin üstün başarısından sonra dünyadan çok büyük bir talep, ilgi var." dedi.

UZAY TEKNOKENTİ ANKARA GÖLBAŞI'NDA KURULUYOR

"TEKNOLOJİK DEĞİŞİM YÜZÜNDEN GAZETELER ÖLECEK"

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