TEKNOFEST'te ilk aşamayı geçtiler eğitim projeleri ürettiler
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TEKNOFEST'te ilk aşamayı geçtiler eğitim projeleri ürettiler

TEKNOFEST'te ilk aşamayı geçtiler eğitim projeleri ürettiler
04.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:25

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat Takımı, hazırladığı eğitim projeleri ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ilk aşamayı geçti.

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat Takımı, hazırladığı eğitim projeleri ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ilk aşamayı geçti. 'Techno Smart Board' ve 'Hologramic Contact' projeleri ile öğrenciler eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat Takımı öğrencileri, TEKNOFEST için hazırladıkları projelerle ilk aşamayı tamamladı. Sınıflardaki akıllı tahtalara yapay zeka özelliği kazandırmayı ve akıllı tahtalar ile öğrencilerin etkileşime girerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlamayı amaç edinen 'Techno Smart Board' projesi, Hamza Matar, İhsan Can, Ahmet Burak Coşkun tarafından geliştirildi. 'Techno Smart Board', dokunmadan havaya yazma, ses komutlarıyla kontrol etme, sanal kıyafet giyme (iskelet, kas sistemi vb.), metin okutma, dikkat oyunu, İngilizce kelime öğrenme, eşleştirme ile öğrenme gibi özelliklere sahip.

İletişim ve iletişimdeki görselliği artırarak okullarda, seminerlerde, konferanslarda ve uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği ve artırılmış sunum imkanı sağlamayı hedefleyen 'Hologramic Contact' projesi ise Yasemen Sudem Engin, Timur Beykan Uzun ve Kerim Güldamlası imzası taşıyor. Projede, tasarlanan hologram görüntülere Kinect yardımıyla uzaktan kontrol imkanı da mümkün.

Derslerde teknolojinin kullanılmasının, çocukların derse karşı motivasyonunu artırdığını dile getiren Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli, "Biz de öğrencilerin derse karşı ilgisini artırmak, ilginin sürekli canlı kalması ve interaktif bir ders ortamı sağlamak amacıyla eğitim projeleri üretiyoruz. Eğitim teknolojileri, öğrencilerin akademik başarıya ulaşabilmesi için pek çok fırsatlar oluşturuyor. Öğrencilerin iletişim kurması kolaylaşıyor, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla aynı platformda bir araya geliyorlar" diye konuştu.

Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Bulunduğumuz bu süreçte bütün öğrenciler evlerinde eğitim alıyor. EBA tv ve uzaktan eğitim yapılan bütün platformlarda öğretmenin görüntüsü öğrencilere projemizdeki gibi hologram görüntüsü şeklinde gönderilerek öğrencilerin evlerinde yapacakları basit 3d hologram piramitleri ile öğretmenlerinin hologram görüntüsü ile dersleri dinleyebilir duruma gelebilirler" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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