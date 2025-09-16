Teknofest İstanbul saatleri! SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST, teknoloji meraklılarını ve ziyaretçileri buluşturacak. Festival boyunca farklı etkinlikler, yarışmalar ve hava gösterileri gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST İSTANBUL SAATLERİ

TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festivalde 58 ana ve 137 alt kategoride yarışmalar yapılacak. Ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon lirayı aşkın ödül verilecek. Teknoloji yarışmalarının yanı sıra ziyaretçiler konserler, sergiler, atölyeler, planetaryum gösterileri ve simülasyonlu deneyim alanları gibi birçok etkinliğe katılabilecek.

Festivalde öğrencilere özel uçuş etkinlikleri de yer alacak. Ayrıca hava gösterileri, konserler ve çeşitli fuar organizasyonlarıyla ziyaretçilere dolu dolu bir program sunulacak. TEKNOFEST İstanbul, yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği etkinliklerin yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden içeriklerle de dikkat çekiyor.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Festival alanına girişte her katılımcı için ayrı bilet oluşturuluyor. Ancak 7 yaş altı çocukların kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. Katılım tamamen ücretsiz olmasına rağmen kayıt zorunlu tutuluyor.

Ziyaretçiler kayıt işlemlerini "www.teknofest.org" adresi üzerinden yapabiliyor. Kayıt sırasında kişisel bilgiler doldurulduktan sonra her katılımcıya özel bilet oluşturuluyor. Bu biletin festival alanına girişte gösterilmesi gerekiyor.

TEKNOFEST İSTANBUL SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Festival alanına ziyaretçi giriş çıkışları 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek. Belirlenen saatler dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu nedenle katılımcıların planlarını giriş çıkış saatlerine göre ayarlaması gerekiyor.

Gün boyunca ziyaretçiler yarışmaları izleyebilir, sergileri gezebilir ve etkinliklere katılabilir. Kapanış saatine kadar tüm program ve gösteriler festival alanında devam edecek.

TEKNOFEST İSTANBUL SON GÜN NE ZAMAN?

TEKNOFEST İstanbul, 17 Eylül'de başlayacak ve 21 Eylül'de sona erecek. Beş gün sürecek etkinlik programı boyunca farklı yarışmalar, hava gösterileri ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü olan 21 Eylül'de de ziyaretçiler için etkinlikler devam edecek. Festivalin kapanış günü de tıpkı diğer günlerde olduğu gibi 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilecek.

TEKNOFEST İSTANBUL SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Festival kapsamında SOLOTÜRK de gösteri uçuşları yapacak. Uçuş programı şu şekilde olacak: