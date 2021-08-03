TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
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TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI

TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin bilişim alanında ilk tematik lisesi olan ve 2020 yılında insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenen yarışmada 1'incilik ödülünü alan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İHA atölyesi açıldı.

TÜRKİYE'nin bilişim alanında ilk tematik lisesi olan ve 2020 yılında insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenen yarışmada 1'incilik ödülünü alan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İHA atölyesi açıldı.

Türkiye'nin bilişim alanında ilk tematik lisesi olan ve geçen yıl geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasında birinci olan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nuri Demirağ İHA Atölyesi açıldı. Kodlama ve İHA tasarımı alanında önemli bir yere sahip olacak olan atölyenin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okulun önemli çalışmalara imza attığını belirten Vali Salih Ayhan, Güzel bir ortam olmuş. İsminin de Nuri Demirağ olması ayrıca bir mana katmış. Nuri Demirağ Türk Sivil Havacılık'ta hayalleri olan birisidir. Ama onun evlatları, torunları onun hayallerini gerçekleştiriyor. Buranın bizde farklı bir yeri var. Geçen sene TEKNOFEST'te güzel bir ödül aldı. Sivas ciddi manada bu işi önemsedi. Gençlerin önünü açıp, bu tip imkanlar sunduğumuz zaman başaramayacak hiçbir işimiz olmadığı görülmektedir. Bugün bu dronların ne kadar kıymetli olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Şu anda Sivas sınırı içerisindeki ormanların güvenlik kontrollerini dronlarla yapıyoruz. Bize çok faydalı oluyor dedi.

Okul Müdürü Halil Duman ise, Daha önce biz yerel olarak İHA yarışması düzenlemiştik. Biz en iyi şekilde çalışarak dronlarımızı ürettik ve Türkiye şampiyonu olduk. Cumhurbaşkanımızdan ödülümüzü almak nasip oldu. Biz de böyle bir atölye tasarlamayı düşündük. Verilen destekle atölyeyi oluşturduk diye konuştu.

Konuşmanın ardından atölyede eğitim gören öğrenciler, yaptıkları İHA'ların tanıtımını gerçekleştirdi. Ardından öğrenciler dronlarla gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI
TEKNOFEST BİRİNCİSİ OKULDA İHA ATÖLYESİ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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