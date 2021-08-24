Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
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Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor

Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde eğlenmek için tekneyle göle açılan dört kişiden birinin suya atlayarak kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışma ikinci gününde de devam ediyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde eğlenmek için tekneyle göle açılan dört kişiden birinin suya atlayarak kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışma ikinci gününde de devam ediyor. Henüz bir bulguya rastlayamayan ekipler kayıp genci bulmak için seferber olurken gerçekleşen çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Asağıdereköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Cihan Genç, Vural T., Hümeyra G.Y. ile Sümeyye H.G. eğlenmek için küçük tekne ile göle açıldı. Bir süre sonra Cihan Genç suya atlayarak yüzmek istedi. Suda kaybolan Cihan Genç'i kurtarmak için Vural T. suya atladı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan Hümeyra G.Y. ile Sümeyye H.G., AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Üç arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kayıp olan Cihan Genç'i arama çalışmaları sürüyor.

Bu doğrultuda bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, Sualtı Arama Kurtarma Polisleri sevk edildi. Olayın ikinci gününde suda kaybolan vatandaşı bulmak için adeta seferber olan ekipler çalışmalara erken saatlerde başladı. Henüz bir bulguya rastlanılmadığı öğrenilen olayda çalışmalar havadan da görüntülendi. Bölgedeki çalışmalara elinden geldiği kadar destek verdiğini belirten Aşağıdereköy Mahalle Muhtarı Nevzat Ayvaz, kaybolan gencin biran önce bulunabilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Şuana kadar bir haber yok, biran önce bulunmasını bekliyoruz

Konuyla ilgili konuşan Aşağıdereköy Mahalle Muhtarı Nevzat Ayvaz, "Dün akşam 7-8 civarında 4 kişi; 2 bayan, 2 erkek göle açılmışlar. Köyümüzden olan vatandaş Cihan Genç, kayıktan atlamış ve bir daha geriye çıkamamış. Bunun akabinde diğer arkadaşları durumu yetkililere bildirmiş. Akşamdan beri arama çalışmaları sürüyor. Jandarma Su Altı Timleri, Polis Su Altı Timleri burada. Şuana kadar bir haber yok, biran önce bulunmasını bekliyoruz. Sapanca Gölü zor bir yer altında görüntü yok, bunu dalgıçlarda söylüyor. İnşallah biran önce bulunmasını bekliyoruz" dedi. - SAKARYA

Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor
Tekne ile açıldığı gölde suya atlayan genci arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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