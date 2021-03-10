Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı

10.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:44

Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı Van'da 28 Haziran tarihinde batan tekne faciasında 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı

VAN - Van'da 28 Haziran tarihinde batan tekne faciasında 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran'da batarak 61 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açıldı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istenirken, şüphelilerin yargılandığı dava başladı.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekne yürütülen çalışmalar sonucunda Van Gölü'nün 106 metre derinliğinde bulunmuştu.

Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı
Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı
Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı
Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Prens Harry Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:00:17. #1.14#
title