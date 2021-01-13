Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor

13.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:10
Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor

AKDENİZ ve Ege'ye özgü endemik tür olan ve adını Yunan deniz tanrısı Poseidon'dan aldığı belirtilen 'deniz çayırı' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

AKDENİZ ve Ege'ye özgü endemik tür olan ve adını Yunan deniz tanrısı Poseidon'dan aldığı belirtilen 'deniz çayırı' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Denizlerin oksijen deposu olarak anılan Poseidon çayırını; tekne çapasının deniz dibinde sürüklenirken kökünden süpürmesi ve yeşil deniz kaplumbağalarının besin olarak tüketmesi tehdit ediyor. Deniz çayırı suyu biyolojik olarak arıtıyor.

Sualtı dünyasının 'Amazon ormanı' olarak anılan ekosistemde önemli yere sahip 'deniz çayırı', son yıllarda yok olma tehlikesi altında. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında farklı bölgelerde yaptığı dalışlarda giderek azalan deniz çayırlarını ve çayırlara zarar veren çapa ile zincirleri görüntüledi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Ege ve Akdeniz'e özgü endemik tür olan ve adını Yunan deniz tanrısı Poseidon'dan alan Posidonia Oceanica ile Cymodocea ve Zostera türü deniz çayırlarının yok olma tehlikesi taşıdığını söyledi.

Antalya'da 30 metre derinliğe kadar deniz çayırı görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şöyle konuştu: "Ege ve Akdeniz'e özgü endemik tür olan deniz çayırları, Yunan deniz tanrısı Poseidon ismini alır. Akdeniz'in Amazon Ormanları, akciğeri Poseidon Çayırı ile diğer tür çayırlar kıyılarımızda var. Son yıllarda bu deniz çayırlarının yok olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle koy ve körfezlerde tekne zincirleri ve çapalar çayırları ezip, köklerinden sürüklüyor. Antalya'daki çayırlar kirlilikten de olumsuz etkileniyor. Antalya kıyılarında çayırların yok olmasına en iyi örnek Sıçan Adası çevresi. Ada çevresinde deniz çayırları azaldı. Nedeni çapa atılması ve zincirler. Demirleyen teknelerin çapası sürüklenerek çayırları köklüyor."

Deniz çayırlarının ekosistemdeki önemini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeşil deniz kaplumbağalarının da beslenirken deniz çayırlarını tüketmesinin, yok olma sürecini hızlandırdığına dikkati çekti. Yeşil deniz kaplumbağasının deniz çayırını ısırıp, köklediğine değinen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yeşil kaplumbağa besin olarak tüketirken, kökünden ısırıp çektiğinden yok oluyor. Deniz çayırları oksijen üretir. Balıkların, birçok canlının besinini oluşturur. Çayırlar, canlıların saklanma, üreme alanı oluşturur. Suyu biyolojik olarak arıtırlar. Deniz içinde erozyonu önler. Son yıllarda kıyılarımızda deniz çayırları yok olma aşamasına geldi" diye konuştu.


Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor
Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor
Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fikri Sağlar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Kanye West Ajda Pekkan Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Tolga Ciğerci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza İzmir Milli Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:10:27. #1.15#
title