Tekman'da iki mahallede su arızası giderildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Daire Başkanı Mehmet Uzun ve güney ilçeler şube müdürü Maksut Kotan Tekman 'da yaşanan grup köy su sıkıntısı sebebi ile bölgede bazı incelemelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Daire Başkanı Mehmet Uzun ve güney ilçeler şube müdürü Maksut Kotan Tekman 'da yaşanan grup köy su sıkıntısı sebebi ile bölgede bazı incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ESKİ Daire Başkanı Mehmet Uzun, iki köyün su alamadığını duyunca su yaşanan sıkıntı nedeni sıkıntı olan yerde hattını kontrol etti. Yapılan çalışmaları yerinden inceleyen Daire Başkanı UZUN ve şube müdürü Maksut Kotan, ESKİ Tekman şubesinde çalışan ekibe yaptığı çalışmalar nedeni ile teşekkür etti. Personel ile bir araya gelen Başkan Uzun ve şube müdürü Maksut Kotan, ekibin sıkıntısı olup olmadığını sordu. Daha sonra diğer güney ilçelerde incelemelerde bulunmak üzere arıza mahallinden ayrıldılar.

Tekman ESKİ ekibi ise uzun uğraşlar sonu arızayı gidererek her iki mahallelere su verdiler. Mescitli Mahalle Muhtarı Selim Yaşar, "Gerek büyükşehir belediyesi ve gerekse ESKİ ekibi olsun her hangi bir sıkıntı olduğunda ellerinden gelen çabaları sarf ederek vatandaşları sıkıntılardan kurtarıyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Rabbim devletimize zeval vermesin inşallah" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı