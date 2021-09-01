Tekken 7 ve Pac-Man 99 yapımcısı Bandai Namco'dan ayrıldı!
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Tekken 7 ve Pac-Man 99 yapımcısı Bandai Namco'dan ayrıldı!

Tekken 7 ve Pac-Man 99 yapımcısı Bandai Namco'dan ayrıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Tekken 7, Soulcalibur VI ve Pac-Man 99 yapımcısı Motohiro Okubo, Bandai Namco'dan ayrıldığını duyurdu.

Japonya merkezli video oyun geliştirme ve yayımlama şirket Bandai Namco bünyesinde 20 yılı aşkın süredir görev yapan Motohiro Okubo, Tekken 7, Soulcalibur VI ve Pac-Man 99 gibi birçok önemli oyunun yapımcılığını üstlendi.

Motohiro Okubo kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, uzun yıllardır hizmet verdiği Bandai Namco'dan ayrıldığını duyurdu. Okubo, yazısında şu açıklamalarda bulundu:

"1 EYLÜL'DEN İTİBAREN SHIBUYA'DA BULUNAN BİR OYUN ŞİRKETİNDE ÇALIŞACAĞIM"

"Uzun zaman oldu. Bandai Namco Entertainment'tan artık ayrılmış bulunmaktayım. 1 Eylül'den itibaren Shibuya'da bulunan bir oyun şirketinde çalışacağım. 25 yıl önce Namco'ya katıldım ve çok farklı insanlarla tanıştım. Tanıştığım tüm insanlara minnettarım. Özellikle Soulcalibur VI ile dünyanın her yerinde bulunan oyunculardan muazzam bir güç aldım. Çok teşekkürler."

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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